Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Terminan las Navidades y, tras los excesos típicos de estas fechas, muchos recurren a los métodos rápidos para adelgazar, como las inyecciones. Una fórmula que, si no se combina con un cambio de hábitos, puede producir un efecto rebote.

Muchos pacientes abandonan los medicamentos sin cumplir un año de tratamiento y sin haber cambiado sus hábitos alimenticios o deportivos. Así, llegan a ganar más peso del que perdieron en un principio.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Manuela, que ha probado todo tipo de métodos, pero ninguno le ha resultado efectivo hasta que ha comenzado a comer bien y hacer deporte. "Yo he hecho muchas cosas y he tomado fármacos, pero he llegado a engordar el doble de lo que perdía", nos cuenta.

Los expertos advierten: no hay fórmula mágica, solo alimentación sana, dieta mediterránea, con proteína, fruta y verduras, y cereales en nuestras comidas y desechando el alcohol. ¡Dale al play para enterarte de todo!