Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Adelgazar rápido con medicamentos o supuestas dietas milagrosas suele tener efecto rebote y, en el momento en el que se dejan, se engorda más rápido de lo que se adelgazó.

Efecto rebote de los adelgazantes

Publicidad

Terminan las Navidades y, tras los excesos típicos de estas fechas, muchos recurren a los métodos rápidos para adelgazar, como las inyecciones. Una fórmula que, si no se combina con un cambio de hábitos, puede producir un efecto rebote.

Muchos pacientes abandonan los medicamentos sin cumplir un año de tratamiento y sin haber cambiado sus hábitos alimenticios o deportivos. Así, llegan a ganar más peso del que perdieron en un principio.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a Manuela, que ha probado todo tipo de métodos, pero ninguno le ha resultado efectivo hasta que ha comenzado a comer bien y hacer deporte. "Yo he hecho muchas cosas y he tomado fármacos, pero he llegado a engordar el doble de lo que perdía", nos cuenta.

Los expertos advierten: no hay fórmula mágica, solo alimentación sana, dieta mediterránea, con proteína, fruta y verduras, y cereales en nuestras comidas y desechando el alcohol. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Efecto rebote de los adelgazantes

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

Criticada por regalarle un móvil a su hija

Eva, criticada por regalarle un móvil de casi 1.000 euros a su hija: "Me ha sorprendido porque se meten con la niña"

Manga corta a temperaturas bajo cero
Nos lo cuenta

Roberto es incapaz de sentir el frío: "Voy en manga corta hasta a catorce grados bajo cero, no tengo ni un jersey en el armario"

Jota Cabrera
Exclusiva

Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada

Sara Carbonero
Última hora

Sara Carbonero, trasladada a planta tras su intervención de urgencia: "Está previsto que pronto pueda regresar a Madrid"

La periodista continúa ingresada en un hospital de Lanzarote, aunque su entorno insiste en que está estable y que la causa de la intervención quirúrgica no tiene nada que ver con su cáncer.

Pilar Vidal, sobre Kiko rivera y Lola García
Kiko Rivera

Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

Kiko Rivera ha hecho una serie de manifestaciones públicas en las que confiesa a los cuatro vientos de las redes sociales sus sentimientos hacia Lola, su nueva gran ilusión. El DJ y la bailarina han publicado fotos de las fiestas navideñas, que han pasado.

Pánico en el coche.

El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Salva los 725 euros por los pelos: “Porque el RuleVar ha dicho que es buena”

Publicidad