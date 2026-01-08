Rosa desafía a Manu y aprieta El Rosco con una decisión límite

Plantarse o arriesgar vuelve a ser el gran dilema en El Rosco de Pasapalabra. Rosa, con seis segundos de ventaja gracias al pleno de Willy Bárcenas en La Pista, opta por detenerse en 21 aciertos. Una cifra que suele estar al alcance de Manu y que convierte su decisión en un movimiento tan prudente como arriesgado.

El enfrentamiento entre ambos se mantiene parejo de principio a fin, con diferencias mínimas en el marcador. Cuando Manu suma dos aciertos menos, Rosa decide no continuar al no ver opciones claras. El madrileño, con la última palabra, es quien acaba resolviendo un Rosco cargado de tensión y emoción.