Mejores momentos | 7 de enero

“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

La madre de Roberto Leal ha cumplido su sueño de conocer, desde dentro, una de sus novelas favoritas.

Desde que comenzaron su aventura por Estambul, Mercedes ha dejado claro que, una de las cosas por las que más le llamaba la atención la ciudad era por la gran cantidad de novelas turcas que sigue.

Por este motivo, Roberto Leal ha decidido hacerle una de las sorpresas más especiales del día llevándole hasta el set de grabación de Renacer. “Esto ya lo escribo en el libro para siempre”, ha dicho ella, emocionada tras conocer a Bugra, el actor que interpreta a Evren en la ficción.

Después de las lágrimas de alegría que ha soltado Mercedes, el presentador le ha dado un último regalo… ¡la posibilidad de convertirse en una auténtica actriz! Madre e hijo han hecho su propio cameo en uno de los momentos más especiales del viaje. ¡No te lo pierdas!

Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

“¡Que me muero!”: Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

El paseo a caballo de Roberto Leal y Mercedes: “Parece que has hecho esto toda tu vida”

Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca
Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo
Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero
Las tres actrices han sido las protagonistas de la primera noche del año en el programa.

Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"
Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"

La actriz, que ha visitado el programa junto con Kira Miró y María Hervás, ha contado cómo es capaz de tener visiones de personas o cosas que después aparecen.

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

