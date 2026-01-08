“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

Desde que comenzaron su aventura por Estambul, Mercedes ha dejado claro que, una de las cosas por las que más le llamaba la atención la ciudad era por la gran cantidad de novelas turcas que sigue.

Por este motivo, Roberto Leal ha decidido hacerle una de las sorpresas más especiales del día llevándole hasta el set de grabación de Renacer. “Esto ya lo escribo en el libro para siempre”, ha dicho ella, emocionada tras conocer a Bugra, el actor que interpreta a Evren en la ficción.

Después de las lágrimas de alegría que ha soltado Mercedes, el presentador le ha dado un último regalo… ¡la posibilidad de convertirse en una auténtica actriz! Madre e hijo han hecho su propio cameo en uno de los momentos más especiales del viaje. ¡No te lo pierdas!