El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Las mujeres se encontraban dentro del vehículo cuando un hombre se encaramó al capó de su coche con actitud lasciva. Lejos de frenar, el sujeto siguió abrazado al coche aterrorizando a la conductora y su acompañante.

Pánico en el coche.

Laura Simón
Publicado:

En el vídeo, que grabaron las propias mujeres, se puede ver al hombre subiéndose con todo su cuerpo al capó del vehículo y dando golpes al cristal. Los hechos tuvieron lugar en Sevilla. Dentro del coche las mujeres entran en pánico. El vehículo está en marcha y no encuentran la manera de hacer descender al sujeto.

La Guardia Civil hace un llamamiento alertando que ante este tipo de sucesos las víctimas deben personarse en cualquier comisaría. A esta hora confirman que no hay denuncia interpuesta ni en la Guardia Civil ni en la Policía local por estos hechos.

El hombre bloqueaba por completo la visibilidad de las conductoras

Las ocupantes del coche vivieron una escena de pánico y terror ya que este hombre bloqueaba por completo la visibilidad de las chicas. En algún momento se jacta de su comportamiento y llega incluso a lanzarles un beso. "Este sujeto empieza a besar el cristal y a hablarles con una actitud sexual", comenta Miquel Vals, presentador de Más Espejo.

La abogada Beatriz de Vicente explica cómo debemos actuar ante esta tesitura. Explica que, más allá de que podría haber cometido un delito contra la seguridad vial e incluso de coacciones, lo que no podemos hacer su un sujeto se sube a nuestro coche es seguir conduciendo porque entonces los que estamos cometiendo el delito somos nosotros. "Sería un delito de conducción temeraria con grave riesgo para la vida de los demás". Recomienda para el vehículo y llamar a las fuerzas y seguridad del Estado "y decir que tengo a un majadero pegado en el cristal".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Novedades balizas.

Espejo Público

Espejo Público
