Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

Todos los presentes en plató coincidían en catalogar las fotos acompañadas de textos expresando su amor infinito mutuos, entre Kiko Rivera y Lola García, como un exceso de cursilería.

"A mi me daría vergüenza", exclamaba la periodista y presentadora del programa, Susanna Griso, mientras que el también periodista Juan Diego Madueño decía de la pareja que son "adolescentes tardíos", pese a ser incluso más joven que el hijo de Isabel Pantoja.

"Necesito un Kiko en Rivera"

La periodista Pilar Vidal tiraba de ironía sobre su necesidad de una persona especial en su vida amorosa. Lo hacía tras leer una serie de mensajes más, en esta ocasión unos que Lola dedicaba a Kiko, subrayando la corta trayectoria de su relación, de apenas tres semanas, tiempo aparentemente suficiente para que se profesen amor absoluto: "Necesito un Kiko en Rivera".

"Olimpiadas de la cursilería"

La ex de Kiko Rivera, Irene Rosales, que sorprendía también por la asombrosa rapidez con la que pasaba página de su ruptura con Kiko Rivera del pasado mes de agosto de 2025, también participaba de lo que parecía ser una competición amorosa con imágenes y mensajes cariñosos con su nueva pareja.

¿Qué pareja durará más?

Los participantes de esta distendida conversación sobre si los protagonistas serían mayorcitos para este tipo de cosas, pasaban a opinar -con cierta frivolidad- cuál de estas posiblemente efímeras relaciones sería más longeva.

Entonces Pilar Vidal sorprendía con su veredicto: "No, pero si se van a casar. ¡Kiko y Lola se casan fijo!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.