Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

Kiko Rivera ha hecho una serie de manifestaciones públicas en las que confiesa a los cuatro vientos de las redes sociales sus sentimientos hacia Lola, su nueva gran ilusión. El DJ y la bailarina han publicado fotos de las fiestas navideñas, que han pasado.

Pilar Vidal, sobre Kiko rivera y Lola García

Espejo Público
Todos los presentes en plató coincidían en catalogar las fotos acompañadas de textos expresando su amor infinito mutuos, entre Kiko Rivera y Lola García, como un exceso de cursilería.

"A mi me daría vergüenza", exclamaba la periodista y presentadora del programa, Susanna Griso, mientras que el también periodista Juan Diego Madueño decía de la pareja que son "adolescentes tardíos", pese a ser incluso más joven que el hijo de Isabel Pantoja.

"Necesito un Kiko en Rivera"

La periodista Pilar Vidal tiraba de ironía sobre su necesidad de una persona especial en su vida amorosa. Lo hacía tras leer una serie de mensajes más, en esta ocasión unos que Lola dedicaba a Kiko, subrayando la corta trayectoria de su relación, de apenas tres semanas, tiempo aparentemente suficiente para que se profesen amor absoluto: "Necesito un Kiko en Rivera".

"Olimpiadas de la cursilería"

La ex de Kiko Rivera, Irene Rosales, que sorprendía también por la asombrosa rapidez con la que pasaba página de su ruptura con Kiko Rivera del pasado mes de agosto de 2025, también participaba de lo que parecía ser una competición amorosa con imágenes y mensajes cariñosos con su nueva pareja.

¿Qué pareja durará más?

Los participantes de esta distendida conversación sobre si los protagonistas serían mayorcitos para este tipo de cosas, pasaban a opinar -con cierta frivolidad- cuál de estas posiblemente efímeras relaciones sería más longeva.

Entonces Pilar Vidal sorprendía con su veredicto: "No, pero si se van a casar. ¡Kiko y Lola se casan fijo!".

Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

