Fuentes cercanas a Sara Carbonero revelan los motivos reales de su ingreso: "No está grave"

El pasado 2 de enero Sara Carbonero sufría una fuerte indisposición cuando se encontraba disfrutando de los primeros días de 2026 en la isla de La Graciosa junto a su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de íntimos amigos como Isabel Jiménez, y era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote.

El 5 de enero a revista Semana revelaba en primicia este delicado momento para la periodista y las especulaciones no tardaban en surgir respecto a si se podría tratar de una recaída del cáncer de ovario que sufrió en 2019 y del que se recuperó favorablemente.

Sara Carbonero en la gala benéfica de Elle | Gtres

Las últimas noticias sobre su estado de salud -también adelantadas por la citada publicación- apuntaban a que la exmujer de Iker Casillas habría sido intervenida de urgencia, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital canario y su evolución estaba siendo positiva. Además, y aunque se habría valorado la posibilidad de trasladarla a otro centro médico, los profesionales desaconsejaron el traslado al tener que ser en helicóptero.

Arropada en todo momento por su pareja, y aunque hasta ahora su entorno se había limitado a pedir máximo respeto y prudencia en este duro trance, fuentes cercanas a Sara han roto su silencio para lanzar un mensaje tranquilizador sobre su estado.

Tal y como ha asegurado en exclusiva este miércoles la revista ¡HOLA! el ingreso de la de Corral de Almoguer no tiene nada que ver con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que los médicos han encontrado la causa, por el que fue intervenida horas después de su hospitalización y del que "se está recuperando". "No está grave, todo está tranquilo, ha afirmado rotundo el entorno de la periodista a la publicación.