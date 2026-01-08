Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una mujer de 100 años tras atragantarse en un restaurante del barrio de Batán (Madrid)

La mujer sufrió una asfixia accidental debido a la ingesta de un alimento en un restaurante de comida china.

SAMUR

SAMURProtección Civil

Una mujer de 100 años ha muerto el pasado 5 de enero tras sufrir una asfixia mientras comía en un restaurante de comida china situado en el barrio de Batán, en Madrid. El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde, según ha informado el medio local Gacetín Madrid, y se produjo en presencia de varios familiares que acompañaban a la víctima en el establecimiento.

De acuerdo con la información publicada, la mujer comenzó a mostrar síntomas evidentes de asfixia tras atragantarse con un trozo de comida. La situación se agravó en cuestión de minutos, lo que llevó a los familiares a alertar de inmediato a los servicios de emergencia para solicitar asistencia sanitaria urgente.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el restaurante se desplazó una unidad de SAMUR-Protección Civil, cuyos sanitarios comprobaron a su llegada que la mujer se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria. Ante este escenario, el equipo médico inició maniobras de reanimación avanzada con el objetivo de revertir la situación.

Durante la intervención, los facultativos lograron extraer restos de comida que obstruían las vías respiratorias de la víctima. Sin embargo, pese a los esfuerzos prolongados y a la aplicación de los protocolos habituales en este tipo de emergencias, las maniobras no dieron resultado y los sanitarios confirmaron finalmente el fallecimiento en el propio local.

El cuerpo permaneció bajo custodia policial

Tras certificarse la muerte, el cuerpo de la mujer permaneció en el interior del restaurante durante varias horas bajo custodia policial, a la espera de las diligencias correspondientes. Según detallan medios locales, no fue hasta media tarde cuando el médico forense autorizó el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar de forma oficial las causas exactas de la muerte, aunque todo apunta a una asfixia por atragantamiento.

