La tensión entre Felisuco e Iñako Díaz- Guerra a cuenta de las amenazas de Donald Trump: "Su mayor interés es reventar la Unión Europea"

A unas primeras sensaciones de esperanza y casi certeza del inicio de una transición democrática en Venezuela, se extiende el pesimismo por los planes del presidente norteamericano. La operación casi perfecta de las Fuerzas Armadas estadounidenses que siguió Donald Trump desde su mansión de Mar a Lago', en Florida, que terminaba con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, no parece que vaya a dar paso a una democracia real a juzgar por las palabras del líder de EEUU.

¿Destruir Europa...

Las declaraciones sobre imponer el control de Washington en Caracas, exigiendo la obediencia plena de la nueva presidenta Delcy Rodríguez, junto con las amenazas de anexión de Groenlandia y desprecios de Trump a Europa, han llevado al periodista Iñako Díaz- Guerra a hacer la siguiente lectura de las intenciones de Donald Trump: "Europa está en una situación en la que el mayor interés de Trump es reventar la Unión Europea, y a poder ser, desde dentro y a través de la extrema derecha, y es lo que va a intentar".

Cierto es que muchos otros expertos y analistas han coincidido en advertir que el presidente de EEUU no busca aliados, sino vasallos, y de no salirse con la suya, te conviertes en su adversario.

… o hacerla espabilar?

"Tenemos que ser conscientes de que Europa no pinta nada", expresaba Felisuco para discrepar abiertamente con Iñako. El cómico y expolítico extrae que la intención de Trump es de "hacer espabilar" al Viejo Continente.

Sí coincidía en rechazar las que definía como "maneras realmente asquerosas" los mecanismos que ha empleado Donald Trump para "extirpar" a Maduro de la jefatura del país caribeño. Sin embargo a juzgar por su siguiente afirmación situaría los países europeos en una inocente -y equivocada- confianza en los tratados internacionales: "¡La legalidad internacional no sirve para nada!".

Por último el periodista Rechazaba de pleno la opinión de Felisuco aludiendo a los beneficios que la legalidad internacional ha proporcionado en las últimas décadas: "No hagamos de menos a todo lo que ha ganado Europa en los últimos 40 años".

