Junts per Catalunya desvela hoy si retira el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez

La dirección de JxCat decide este lunes si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.

El pasado miércoles la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio". El presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia), para tomar una decisión al respecto.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de JxCat hay más elementos que en el haber.

La oficialidad del catalán en la Unión Europea: asunto pendiente

El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Esta última semana, JxCat también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

Una consulta a la militancia

Está encima de la mesa la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

Está previsto que a las 17.00 horas JxCat ofrezca una rueda de prensa para informar sobre la reunión, si bien desde el partido no han aclarado quién comparecerá ante los medios.

