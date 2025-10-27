Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Encuentro con el Gobierno

Junts per Catalunya desvela hoy si retira el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez

La cúpula de Junts se ha reunido esta noche en Perpignan (Francia) antes del encuentro que la dirección del partido tendrá hoy para decidir si mantiene o no su apoyo a Pedro Sánchez.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Junts decide hoy si rompe con el Gobierno | antena3.com

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

La dirección de JxCat decide este lunes si retira de manera definitiva el apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y si convoca una consulta entre la militancia para refrendar su decisión.

El pasado miércoles la portavoz de JxCat en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que quizá había llegado "la hora del cambio". El presidente del partido, Carles Puigdemont, ha convocado a la dirección ejecutiva a una reunión en Perpiñán (Francia), para tomar una decisión al respecto.

En noviembre, se cumplirán dos años desde la rúbrica del acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez. Y en el debe de JxCat hay más elementos que en el haber.

La oficialidad del catalán en la Unión Europea: asunto pendiente

El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, aunque también está la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional; así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo, entre otros, de Podemos.

Esta última semana, JxCat también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que lamentan el "bloqueo" parlamentario a "las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales".

Tras conocerse públicamente la reunión de la cúpula de JxCat, el Gobierno reactivó el viernes el reconocimiento en la Unión Europea de las lenguas cooficiales como el catalán, tras acordar con el gobierno de Alemania iniciar conversaciones bilaterales para dar una respuesta a la petición española de la oficialidad.

Una consulta a la militancia

Está encima de la mesa la posibilidad de convocar una consulta entre las bases del partido para refrendar la decisión que tome la cúpula del partido, tal y como hizo con el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 y para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

Está previsto que a las 17.00 horas JxCat ofrezca una rueda de prensa para informar sobre la reunión, si bien desde el partido no han aclarado quién comparecerá ante los medios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Sánchez en el Senado, el caso Koldo o el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, marcan al agenda política

Pedro Sánchez en el Senado

Publicidad

España

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

Junts per Catalunya desvela hoy si retira el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida de El Ventorro

Pedro Sánchez en el Senado

Sánchez en el Senado, el caso Koldo o el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, marcan al agenda política

Puigdemont reúne este lunes a la dirección de Junts en Perpiñán para decidir si rompe con el PSOE
Reunión Junts

Puigdemont reúne este lunes a la dirección de Junts en Perpiñán para decidir si rompe con el PSOE

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza.
Junts

Bendodo urge a Junts a romper con Sánchez: "Ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto"

Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat tras la "negligente gestión" de la Dana
Aniversario Dana

Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat y el president le acusa de "sacar rédito político del dolor y de la tragedia"

Sánchez califica de "indecente" el hecho de que Mazón continúe al cargo de la Generalitat Valenciana un año después de la Dana tras la "negligente gestión" del president el día de la tragedia. Señala como responsables a Feijóo y Abascal por el apoyo que le siguen prestando.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras
Escenario político

La amenaza de Junts de romper con Sánchez comenzó dos meses después de la investidura

La cúpula de los independentistas se reunirá el próximo lunes para decidir si deja de apoyar al Gobierno, aunque nunca ha sido un socio fijo. Puigdemont se da de plazo hasta final de año para decidir si rompe con el Gobierno.

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero

Antonio Tejero permanece "estable" y continúa su recuperación "en el entorno familiar"

Jordi Turull

Junts eleva la presión sobre Sánchez y estudia romper con el Gobierno: "No buscamos discursos vacíos ni titulares"

Publicidad