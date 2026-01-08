¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

El duelo de este Rosco entre Manu y Rosa ha calcado prácticamente el del programa anterior de Pasapalabra. Con empate a 21 aciertos, la concursante coruñesa se ha plantado y ha dejado el desenlace en manos de su rival. Además, han llegado con una buena cantidad de tiempo acumulado y tras buenas jugadas también de los invitados, como el pleno de José Yélamo en La Pista. Además, Eva Soriano ha revelado que tiene una apuesta pactada con el periodista y ha conseguido que se decida en un “doble o nada”.

Este cara a cara entre Manu y Rosa ha repetido igualdad y emoción, aunque con algunas sutiles diferencias respecto al anterior. Entre ellas, el madrileño ha comenzado la prueba con diez segundos de diferencia. También ha conseguido marcar el ritmo durante la primera vuelta, que ha completado con 19 aciertos.

Las siguientes jugadas han llevado a un empate con 21 aciertos. Rosa ha sopesado sus opciones y, pese a tener aún 18 segundos por delante, ha decidido no arriesgar. Ha confiado en que Manu firmara tablas de nuevo. ¿Lo ha aceptado o se ha sacado algún as en su último turno? ¡No te pierdas este vibrante Rosco en el vídeo!