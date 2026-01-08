Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 8 de enero

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

Como en el programa anterior, Rosa se ha plantado con 21 y ha dejado que su rival decida el duelo con su última jugada,

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El duelo de este Rosco entre Manu y Rosa ha calcado prácticamente el del programa anterior de Pasapalabra. Con empate a 21 aciertos, la concursante coruñesa se ha plantado y ha dejado el desenlace en manos de su rival. Además, han llegado con una buena cantidad de tiempo acumulado y tras buenas jugadas también de los invitados, como el pleno de José Yélamo en La Pista. Además, Eva Soriano ha revelado que tiene una apuesta pactada con el periodista y ha conseguido que se decida en un “doble o nada”.

José Yélamo cae en la trampa de Eva Soriano en La Pista: acepta un “doble o nada” en una apuesta inesperada

Este cara a cara entre Manu y Rosa ha repetido igualdad y emoción, aunque con algunas sutiles diferencias respecto al anterior. Entre ellas, el madrileño ha comenzado la prueba con diez segundos de diferencia. También ha conseguido marcar el ritmo durante la primera vuelta, que ha completado con 19 aciertos.

Las siguientes jugadas han llevado a un empate con 21 aciertos. Rosa ha sopesado sus opciones y, pese a tener aún 18 segundos por delante, ha decidido no arriesgar. Ha confiado en que Manu firmara tablas de nuevo. ¿Lo ha aceptado o se ha sacado algún as en su último turno? ¡No te pierdas este vibrante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

¿Manu se conforma con el empate? Su decisión sentencia El Rosco con 2.596.000 euros de bote

Patricia Conde acierta en La Pista la canción fetiche de Roberto Leal: “La única que me sale bien en el karaoke”

Patricia Conde acierta en La Pista la canción fetiche de Roberto Leal: “La única que me sale bien en el karaoke”

José Yélamo cae en la trampa de Eva Soriano en La Pista: acepta un “doble o nada” en una apuesta inesperada

José Yélamo cae en la trampa de Eva Soriano en La Pista: acepta un “doble o nada” en una apuesta inesperada

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal
Mejores momentos | 8 de enero

¿Victoria Beckham se casó en una iglesia de Madrid? Eva Soriano sorprende a Roberto Leal

Pilar Rubio, en el jurado de El Desafío
Un jurado muy exigente

El órdago de Pilar Rubio para El Desafío: "Me encantaría hacer una prueba con Juan del Val"

Uribarri
Polémico

Susana Uribarri se pronuncia sobre la última polémica de Ana Obregón: "Ha retirado la foto de sus redes porque le producía dolor"

La última foto de Ana Obregón ha incendiado las redes, hasta el punto de que ha tenido que eliminarla. El motivo: nuestra colaboradora ha publicado una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que se ve a su hijo Alessandro Lequio abrazando a su hija, algo que ha sido muy criticado.

Cristiano Ronaldo
Exclusiva

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden la casa a la que se iban a mudar: "Ha triplicado el presupuesto inicial"

En 2020, la pareja se compró una casa de 35 millones de euros en Portugal. Tras seis años de reformas, justo cuando parecía que podrían disfrutar de la mansión, toman una drástica e inesperada decisión: venderla.

El joven que se subió al capó de dos jóvenes en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Efecto rebote de los adelgazantes

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

Publicidad