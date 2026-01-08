Antena3
Un jurado muy exigente

El órdago de Pilar Rubio para El Desafío: "Me encantaría hacer una prueba con Juan del Val"

Tanto Pilar Rubio como Santiago Segura coinciden en que la temporada 6, además de "intensa", va a ser la mejor hasta el momento.

Pilar Rubio, en el jurado de El Desafío

El Desafío estrena nueva temporada por todo lo alto. El jurado está preparado para evaluar las espectaculares pruebas de los concursantes y los retos más emocionantes. Juan del Val, Pilar Rubio y Santiago Segura son los encargados de medir la peligrosidad, el esfuerzo y la habilidad que requiere cada reto, que se irá reflejando en la clasificación de cada gala.

Este programa se caracteriza por ser uno de los más arriesgados de la televisión, llevando a los concursantes al límite, Pilar Rubio ha calificado de "intensa" esta sexta temporada y ha señalado "que se crea un vínculo entre todos y un ambiente en el plató que es difícil de superar". Además, Pilar ha dejado clara la extrema complicidad de las pruebas, que llevan al límite a los concursantes.

Esta temporada los protagonistas van a ser; Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Mª José Campanario, Eduardo Navarrete, Daniel Illescas, José Yélamo, Eva Soriano y Willy Bárcenas. Los ocho concursantes lo van a dar todo para estar en la gran final. La batuta de esta orquesta la llevará Roberto Leal, quien presenta El Desafío una temporada más.

"Esta es la mejor temporada de El Desafío" ha incidido Santiago Segura. El director de cine y jurado del programa ha hecho mención del esfuerzo de los concursantes y ha prometido emociones fuertes ya que los concursantes "se han dejado muchas cosas". No te pierdas el estreno de la Temporada 6 de El Desafío, este viernes en Antena 3.

Lágrimas, emoción y mucho cariño: las primeras imágenes de Patricia Conde en El Desafío

