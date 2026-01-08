Susana Uribarri se pronuncia sobre la última polémica de Ana Obregón: "Ha retirado la foto de sus redes porque le producía dolor"

Ana Obregón vuelva a protagonizar una nueva polémica relacionada con su hija. Esta vez, ha sido una fotografía generada por Inteligencia Artificial la que ha generado tanto revuelo, hasta el punto de que se ha visto obligada a eliminarla.

La fotografía, que le llegó por medio de un fan, era el reflejo de su mayor sueño: un abrazo entre la pequeña Ana Sandra, su hija y a la vez nieta biológica, yAlessandro Lequio, su hijo fallecido en mayo de 2020. Algo que muchos han tildado de macabro.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Susana Uribarri, la representante de Ana Obregón. Esta ha asegurado que en un primer momento, vio belleza en esa imagen tan dolorosa, pero luego se arrepintió de tenerlo ahí. "Se le caían las lágrimas", nos cuenta.

Es por eso que decidió retirarla. "Ha retirado la foto de sus redes porque le producía dolor, prefería dejarlo para ella", asegura Uribarri, desmintiendo así que hubiese quitado la foto por las críticas.