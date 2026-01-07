Stranger Things 5 se cuela en el Top 10 de series más vistas en la historia de Netflix: Así queda el ranking

Han pasado 9 años desde que Mike y compañía se toparan con Eleven perdida en un bosque en el que la lluvia lo cubría todo. Poco queda hoy de aquellos niños que se ganaron el corazón de los fans; sin embargo, como bien ha demostrado el final de Stranger Things, el interés por Hawkins no ha mermado en lo más mínimo.

Y es que la temporada 5 se ha estrenado con muy buenos números en Netflix. Tanto es así que, tan solo una semana después de la emisión del último capítulo, ya se ha colado en el Top 10 de series más vistas en la historia de la plataforma.

Jonathan, Nancy, Robin y Steve en Stranger Things | Netflix

Conviene señalar que cada entrega de la ficción de los Duffer cuenta como una producción propia. Y, como bien detalla la lista, no es la única temporada que está en el ranking.

Stranger Things 5 ha entrado directamente en el Top 9, superando así la temporada 1 de El agente nocturno. Por encima tiene, en orden, Los Bridgerton 3, Gambito de dama, Los Bridgerton 1, Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer y Miércoles 2.

En el Top 3 vuelve a despuntar Stranger Things con su cuarta temporada. Mientras que la serie triunfadora de los EmmyAdolescencia, queda en segunda posición. Todo ello con la primera entrega de Miércoles dominando el ranking.

Top 10 series más vistas de Netflix | netflix.com/tudum

Ahora bien, esto responde únicamente a las series de habla inglesa. En la lista de series de habla no inglesa las tres temporadas de El juego del calamar dominan el Top 3, seguidas de La casa de papel 4 y Lupin 1.

No hay un ranking oficial que combine ambos listados; sin embargo, si lo hubiera, Stranger Things no estaría entre las 3 favoritas de los usuarios. Estas serían El juego del calamar 1, Miércoles 1 y El juego del calamar 2.

Top 10 series de habla no inglesa más vistas en Netflix | netflix.com/tudum

Stranger Things 4 quedaría en sexta posición y la temporada final no entraría en el ranking.

Sin embargo, hay que hacer un matiz. Netflix contabiliza la audiencia acumulada durante los primeros tres meses tras la emisión. Por lo tanto, Stranger Things 5 seguiría sumando visualizaciones hasta el 31 de marzo y las probabilidades de que suba notoriamente de posición en estos 90 días son muy altas.

Es indiscutible que la serie de los Duffer ha marcado un punto de inflexión en la historia de Netflix. Y, mientras los fans esperan el spin-off del universo de Hawkins, se tienen que conformar con ver una y otra vez las temporadas ya emitidas (llevándolas así a lo más alto de la lista).