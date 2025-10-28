Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nogueras no cierra la puerta a una moción de censura: "Si el PSOE tiene deberes pendientes, el PP tiene que repetir curso"

La portavoz de Junts asegura que no habrá ninguna negociación con el Gobierno español.

Nogueras

Nogueras da por cerrada la relación con el PSOE | Antena 3 Noticias

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Junts decide romper sus acuerdos con el PSOE y lo hace por unanimidad tras la reunión de su cúpula en Perpiñán (Francia). La última palabra está en manos de la militancia. El partido someterá la decisión a una consulta que arrancará el miércoles y finalizará el jueves.

"Pedro Sánchez y el PSOE podrán estar en el poder, pero no podrán gobernar (...) a mi lo que me preocupa es qué va a hacer este gobierno que no puede gobernar", afirma la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

Nogueras asegura que se ha dado por "cerrada" la relación con el Partido Socialista y empiezan por no apoyar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Con un "no" rotundo respondía Susanna Griso en el programa de 'Espejo Público' cuando la periodista preguntaba si apoyarían la medida.

"No habrá negociación en Suiza, no habrá en el Congreso de los Diputados, no la habrá con el Gobierno español (...) Hemos sido clarísimos", afirma. "Hemos dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos para que se cumpla este acuerdo de Bruselas, para poder cumplir con los ciudadanos de Cataluña y el Gobierno español ha incumplido. Cuando hay un acuerdo y una parte no cumple, el acuerdo se rompe y lo que queremos es cobrar lo que no se ha cobrado", añade.

Y advierten: si el jueves ratifica la decisión, el Gobierno "no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar", ha anunciado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El partido someterá la decisión a una consulta que arrancará el miércoles y finalizará el jueves.

¿Moción de censura?

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, evita especular con una moción de censura y deja en manos de Sánchez un hipotético adelanto electoral: "Debe hacer una reflexión en base a sus condiciones democráticas".

"La única moción que se ha hecho es por parte del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona...", recuerda Nogueras, que no desvela qué harían ante una moción de censura y si la presentarían o no. "Si el PSOE tiene deberes pendientes, el Partido Popular tiene que repetir curso. Todos tienen mucho trabajo que hacer antes de sentarse con Junts".

Junts rompe con el PSOE

La ruptura de las relaciones llega después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, asegurara que quizás llegaba "la hora del cambio". El PSOE rebajo el tono y aseguró que se trataba de un juego de palabras porque el presidente Pedro Sánchez había apostado en la Unión Europea por hablar del "cambio de hora". Sin embargo, el partido independentista catalán va hasta el final y rompe acuerdos con el Gobierno, mientras el PSOE mantiene "la mano tendida" para dialogar.

"El PSOE ha considerado que sus tempos y ritmos eran los únicos válidos. El PSOE ha estado ignorando su debilidad parlamentaria y ha menospreciado los avisos y las señales que hemos ido lanzando en estos 22 meses de trabajo y 19 encuentros en Suiza. No ayudaremos a este Gobierno ni a ningún otro que no ayude a Cataluña", ha dicho.

La ruptura de JxCat con el PSOE se traducirá en el fin de las reuniones en Suiza con el verificador internacional y también "se notará" en el Congreso, donde Junts no negociará nada con el Gobierno. El miércoles a las 10:00 horas arrancará la consulta y finalizará el jueves a las 18:00 horas, cuando se darán a conocer públicamente los resultados.

