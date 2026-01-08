Patricia Conde acierta en La Pista la canción fetiche de Roberto Leal: “La única que me sale bien en el karaoke”

Patricia Conde ya sabe lo que es ganar en La Pista. En su primera visita a Pasapalabra, ha conseguido la victoria en su segundo programa. En el anterior, no tuvo ninguna opción contra Willy Bárcenas, que estuvo implacable con ‘Bamboleo’ y demostrando lo bien que le quedaría una versión propia de esa canción.

Sin embargo, Patricia ha tardado muy poco en cogerle el truco a la prueba musical. Como aliciente, Roberto Leal había hecho una confesión muy personal: “Es la única canción que me sale bien en el karaoke”. Después, el presentador ha dado el año: 1991. Tras el primer fragmento, Willy parecía relamerse sin estar del todo seguro de su apuesta. Ha cantado ‘Sarà perché ti amo’, de Ricchi e Poveri, pero efectivamente ha fallado.

El verso de la letra apenas ha ayudado después, pero sí ha sido definitivo escuchar un poco más de música. Patricia ha ido directamente al estribillo de ‘Galilea’ para llevarse, gracias a Sergio Dalma, los tres segundos aún en juego. ¡No te lo pierdas en el vídeo!