Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Marta sigue echando mucho de menos a Fina y escribir en su diario le sirve como desahogo en esos momentos de tristeza y soledad.

Sin embargo, si ese diario llegase a manos ajenas, podría ser el fin de Marta y Pelayo ya que en esas páginas la De la Reina comparte su amor por Fina.

Por eso, doña Clara y Pelayo animan a la joven a que se deshaga de ese diario para evitar problemas y, tras darle vueltas, la empresaria decide quemar algunas hojas de su diario deshaciéndose así de una parte de sus recuerdos.

Pero, de repente, escucha unos ruidos y...¡Marta decide marcharse antes de terminar de quemar todas las hojas del diario que se lleva a su habitación!

Lo que no se puede ni imaginar es que María ya sabe la verdad pues Gabriel le contó que a Marta le gustaban las mujeres y ahora también la mujer de Andrés ha sido testigo de cómo su cuñada quemaba las páginas de su diario. ¿Qué pasará ahora?, ¿María amenazará a la De la Reina con su gran secreto?