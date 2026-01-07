Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 471

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

La joven, siguiendo los consejos de Pelayo y doña Clara, decide deshacerse de una parte de su pasado.

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Publicidad

Marta sigue echando mucho de menos a Fina y escribir en su diario le sirve como desahogo en esos momentos de tristeza y soledad.

Sin embargo, si ese diario llegase a manos ajenas, podría ser el fin de Marta y Pelayo ya que en esas páginas la De la Reina comparte su amor por Fina.

Por eso, doña Clara y Pelayo animan a la joven a que se deshaga de ese diario para evitar problemas y, tras darle vueltas, la empresaria decide quemar algunas hojas de su diario deshaciéndose así de una parte de sus recuerdos.

Pero, de repente, escucha unos ruidos y...¡Marta decide marcharse antes de terminar de quemar todas las hojas del diario que se lleva a su habitación!

Lo que no se puede ni imaginar es que María ya sabe la verdad pues Gabriel le contó que a Marta le gustaban las mujeres y ahora también la mujer de Andrés ha sido testigo de cómo su cuñada quemaba las páginas de su diario. ¿Qué pasará ahora?, ¿María amenazará a la De la Reina con su gran secreto?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marta quema su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque quizás sea demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Marta decide quemar su diario para evitar que su secreto salga a la luz, aunque es demasiado tarde… ¡María lo ha descubierto!

Cristina ha elegido a Digna como su futura representante

Cristina propone a Digna ser la representante en la junta de accionistas: “Usted protegerá los intereses de sus hijos y de sus sobrinos”

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

Begoña por fin respira aliviada: Julia aparece sana y salva con Gabriel

El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán
¡A prueba!

¿Saben gallego los protagonistas de Las hijas de la criada? El divertido examen a Carlota Baró, Alain Hernández y Álex Villazán

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas
Capítulo 69

Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad
#Seyfer

Seyran convierte su amor por Ferit en arte: el tierno momento que esconde su triste verdad

En la intimidad de su habitación, Seyran se refugia en los pinceles para capturar la esencia de Ferit. Un momento de paz que esconde la cuenta atrás de una enfermedad que amenaza con separarlos.

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"
Renacer

Bahar devuelve la fuerza a Umay y Parla con una lección de vida: “Nadie puede arrebataros vuestro honor"

La detención del hombre que las tenía amenazadas con fotos íntimas para conseguir recetas ilegales, ha supuesto un alivio inmenso para las familias. Pero más allá de la justicia, Bahar sabía que las chicas necesitaban liberarse de la vergüenza.

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

¿Se han acostado Bahar y Harun?

Una noche de alcohol, una confesión y una sorpresa al amanecer: ¿se han acostado Bahar y Harun?

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Publicidad