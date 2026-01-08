José Yélamo cae en la trampa de Eva Soriano en La Pista: acepta un “doble o nada” en una apuesta inesperada

La historia de Eva Soriano se ha repetido en Pasapalabra. Como hizo en su anterior visita con Nacho García, se ha picado en La Pista con José Yélamo hasta el punto de proponerle una apuesta. Lo malo para la cómica es que le ha ocurrido igual que con su compañero de Cuerpos Especiales: que ha perdido contra el periodista los dos primeros duelos.

Yélamo, además, ha hecho pleno al acertar ‘Sabor de amor’ y ha vuelto a demostrar que canta muy bien. Por lo tanto, ya habría ganado la apuesta. Sin embargo, Eva le ha pedido un “doble o nada”. Ya le fue muy bien este truco con Nacho García porque fue justo el duelo que acertó, y el periodista ha aceptado a regañadientes.

¿Qué tiene que hacer el perdedor de la apuesta? Eva lo ha contado, pero Yélamo ha apuntado: “Juegas con ventaja”. ¡Descubre de qué se trata en el vídeo!