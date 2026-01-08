Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Un joven ha protagonizado una auténtica escena de terror en Sevilla subiéndose al capó de dos jóvenes en plena autopista. En Y ahora Sonsoles le hemos localizado.

El joven que se subió al capó de dos jóvenes en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Publicidad

El vídeo de dos jóvenes de Sevilla ha revolucionado las redes sociales como si de una película de terror se tratara. En él, ellas graban desde dentro de su coche cómo un joven se sube al capó del vehículo en plena autopista, bloqueando completamente su visibilidad.

Mientras ellas gritan y tratan de que hacerle entrar en razón, el joven se zarandea, besa la luna del coche y cabalga como si de un caballo se tratara. Una vez se cansa, cambia de víctima y se sube al capó de otro vehículo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sebastián, el protagonista de la imprudencia, que ha pedido disculpas en directo. Este asegura que no recuerda nada, ya que estaba en pleno brote esquizofrénico. "No me acuerdo de nada", asegura, "en ese momento no era yo".

Sebastián sostiene que se despertó en el hospital y, al ver el vídeo, no se lo creía. "Fue su primer brote, a partir de ahí nos dijeron que tenía un problema de salud mental y le diagnosticaron esquizofrenia", nos cuenta su pareja.

Avergonzado, Sebastián ha pedido perdón por lo sucedido, que confiesa que fue hace dos meses. "Pido un millón de disculpas, me siento muy mal", admite el protagonista de la secuencia.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El joven que se subió al capó de dos jóvenes en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Efecto rebote de los adelgazantes

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

Criticada por regalarle un móvil a su hija
En redes

Eva, criticada por regalarle un móvil de casi 1.000 euros a su hija: "Me ha sorprendido porque se meten con la niña"

Manga corta a temperaturas bajo cero
Nos lo cuenta

Roberto es incapaz de sentir el frío: "Voy en manga corta hasta a catorce grados bajo cero, no tengo ni un jersey en el armario"

Jota Cabrera
Exclusiva

Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada

Sara Carbonero continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido tras sufrir un fuerte dolor abdominal el pasado 2 de enero. En Y ahora Sonsoles te mostramos en exclusiva las imágenes de su pareja, José Luis Cabrera, quien se ha convertido en su mayor apoyo durante estos días.

Sara Carbonero
Última hora

Sara Carbonero, trasladada a planta tras su intervención de urgencia: "Está previsto que pronto pueda regresar a Madrid"

La periodista continúa ingresada en un hospital de Lanzarote, aunque su entorno insiste en que está estable y que la causa de la intervención quirúrgica no tiene nada que ver con su cáncer.

Pilar Vidal, sobre Kiko rivera y Lola García

Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

Pánico en el coche.

El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Publicidad