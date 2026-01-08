El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

El vídeo de dos jóvenes de Sevilla ha revolucionado las redes sociales como si de una película de terror se tratara. En él, ellas graban desde dentro de su coche cómo un joven se sube al capó del vehículo en plena autopista, bloqueando completamente su visibilidad.

Mientras ellas gritan y tratan de que hacerle entrar en razón, el joven se zarandea, besa la luna del coche y cabalga como si de un caballo se tratara. Una vez se cansa, cambia de víctima y se sube al capó de otro vehículo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Sebastián, el protagonista de la imprudencia, que ha pedido disculpas en directo. Este asegura que no recuerda nada, ya que estaba en pleno brote esquizofrénico. "No me acuerdo de nada", asegura, "en ese momento no era yo".

Sebastián sostiene que se despertó en el hospital y, al ver el vídeo, no se lo creía. "Fue su primer brote, a partir de ahí nos dijeron que tenía un problema de salud mental y le diagnosticaron esquizofrenia", nos cuenta su pareja.

Avergonzado, Sebastián ha pedido perdón por lo sucedido, que confiesa que fue hace dos meses. "Pido un millón de disculpas, me siento muy mal", admite el protagonista de la secuencia.