Consumir determinados conservantes aumentaría el riesgo de cáncer y diabetes, según estudios franceses

El consumo de 13 aditivos conservantes de alimentos implicaría un mayor riesgo de desarrollar cáncer y diabetes tipo 2. Es la principal conclusión de dos estudios realizados por la Universidad de la Sorbona de París, la Universidad Paris-Cité, el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (INSERM) francés y el Instituto Nacional de Investigación para la Alimentación y el Medio Ambiente (INRAE).

"Existen múltiples asociaciones entre conservadores ampliamente utilizados en alimentos y bebidas industriales del mercado europeo y una mayor incidencia de cánceres”, señala uno de los documentos publicados en la revista científica BMJ.

Concretamente apuntan a una ligera mayor probabilidad en los casos de cáncer de mama y de próstata.

Están presentes en alimentos ultraprocesados

En otro de los estudios publicado por la revista Nature Communications, concluyen que el consumo de sorbatos, sulfitos y nitritos presentes principalmente en alimentos ultraprocesados está vinculado a una mayor frecuencia de estas enfermedades.

Las conclusiones obtenidas, apuntan las instituciones, no arrojan una causa directa y se trata de una asociación estadística. Es decir, que las patologías no se producen exclusivamente por este consumo, pero podrían influir en su desarrollo y estadísticamente hay una relación.

Han estudiado los hábitos de 100.000 franceses durante una década

Para llegar a estos resultados, estudiaron el comportamiento de más de 100.000 adultos. Durante una década, respondían cuestionarios con regularidad sobre su alimentación y apuntaban datos precisos sobre la composición de los productos que solían consumir habitualmente.

Entre los datos recopilados, se analizaron 58 conservantes diferentes en la dieta de los participantes del estudio, de los cuales 33 eran conservantes estrictos y 27 antioxidantes.

La asociación más fuerte se observa entre el nitrito de sodio (E250) y el cáncer de próstata, cuyo riesgo aumenta en aproximadamente un tercio.

