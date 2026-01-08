Mata a su padre a martillazos en Lanzarote al que acusaba de agresiones sexuales

La Policía Nacional ha detenido a un joven por matar a su padre con un mazo. El agresor acudió personalmente a la comisaría donde confesó los hechos, alegando como causa del crimen, una agresión sexual sufrida por parte de su progenitor. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Negrín en Las Palmas de Gran Canaria, donde falleció a causa de las lesiones.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido, que ya había sido arrestado anteriormente por amenazas contra el mismo familiar. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Arrecife, capital de Lanzarote, a un joven, como presunto autor de la muerte violenta de su padre, con quien convivía. Se le acusa de propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Los hechos ocurrieron el 27 de noviembre de 2025, y la investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Arrecife.

Así confesó los hechos

Sobre las 14:50 horas de ese mismo día, el propio investigado se personó en dependencias policiales manifestando que había golpeado a su padre en la cabeza y que éste se encontraba tendido en el suelo sin moverse.

Los agentes de la Policía Nacional se desplazaron al domicilio familiar, situado en una calle de la capital lanzaroteña, donde la víctima fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada de urgencia a otra isla, al Hospital Universitario Doctor Negrín en Gran Canaria, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

El detenido manifestó a los investigadores como móvil del crimen, una supuesta agresión sexual sufrida por parte de su padre durante la noche anterior, por lo que se activó de inmediato el protocolo para delitos sexuales y se dio aviso al médico forense de guardia. Tras la evaluación médica, comunicó en su informe que no se apreciaban lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración.

Los profesionales sanitarios y policiales constataron que el varón presentaba un relato no coherente, con múltiples contradicciones. Manifestaba episodios de ansiedad, ideas autolíticas y percepciones subjetivas sin respaldo objetivo. Por este motivo, fue derivado al Servicio de Psiquiatría para su valoración clínica.

Los agentes realizaron una Inspección Ocular Técnico Policial en el lugar de los hechos, se localizó el arma empleada por el arrestado. Se trata de un martillo de grandes dimensiones, con evidentes restos de sangre.

Agresiones previas a su padre

El joven fue inicialmente detenido por un delito de tentativa de homicidio que, posteriormente, fue calificado como homicidio consumado tras el fallecimiento de la víctima.

El detenido ya había sido arrestado con anterioridad el pasado verano, por un delito de amenazas contra su propio padre.

Una vez finalizada las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.

