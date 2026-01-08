Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

Sergio Jiménez era un streamer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que realizaba retos en directo a través de sus redes sociales. Sus seguidores le pedían todo tipo de cosas a cambio de dinero, hasta el punto de empujarle presuntamente hacia la muerte, ya que el 30 de diciembre, uno de esos retos virales, podría haberse llevado su vida.

En uno de sus directos, su comunidad le habría pagado para consumir una botella de whishy y seis gramos de cocaína en tres horas. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos y si, se demuestra que la muerte está relacionada con la petición de sus seguidores, sería el primer caso de fallecimiento a causa de un reto viral en España.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jorge, el hermano de Sergio, quien, según nos cuenta, conocía lo que hacía su hermano en redes desde hacía poco tiempo. Lo descubrió cuando unos compañeros de trabajo se lo enseñaron.

En su familia culpan directamente a Simón Pérez, un creador de contenido que se dedica a cumplir retos violentos y vejatorios, que incluyen el consumo de drogas o alcohol. Este crea contenido desde 2017, cuando se popularizó un vídeo de YouTube que protagonizaba junto a Silvia Charro en el que hablaban de las hipotecas fijas tras haber consumido drogas. "Para mí fue él quien le indujo a hacer esto", nos cuenta, "antes no lo hacía".

Tras la muerte de Sergio, TikTok ha cerrado la cuenta de Simón Pérez. Ahora, la familia de Sergio exige justicia: "Si hay alguien que ha hecho algo ilícito, que lo pague y que, si hay gente que ve este tipo de cosas, que lo dejen". ¿Tomarán acciones legales contra el streamer o contra las personas que pagaron por el reto que le quitó la vida?