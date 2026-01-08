Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con él

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

La muerte del streamer Sergio Jiménez fue retransmitida en directo. Fueron sus propios seguidores los que presuntamente le instaron a consumir abundantes cantidades de alcohol y drogas a cambio de dinero, lo que terminaría causando su fallecimiento. Hoy, su hermano nos cuenta cómo afronta la noticia su familia.

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"

Publicidad

Sergio Jiménez era un streamer de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que realizaba retos en directo a través de sus redes sociales. Sus seguidores le pedían todo tipo de cosas a cambio de dinero, hasta el punto de empujarle presuntamente hacia la muerte, ya que el 30 de diciembre, uno de esos retos virales, podría haberse llevado su vida.

En uno de sus directos, su comunidad le habría pagado para consumir una botella de whishy y seis gramos de cocaína en tres horas. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos y si, se demuestra que la muerte está relacionada con la petición de sus seguidores, sería el primer caso de fallecimiento a causa de un reto viral en España.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jorge, el hermano de Sergio, quien, según nos cuenta, conocía lo que hacía su hermano en redes desde hacía poco tiempo. Lo descubrió cuando unos compañeros de trabajo se lo enseñaron.

En su familia culpan directamente a Simón Pérez, un creador de contenido que se dedica a cumplir retos violentos y vejatorios, que incluyen el consumo de drogas o alcohol. Este crea contenido desde 2017, cuando se popularizó un vídeo de YouTube que protagonizaba junto a Silvia Charro en el que hablaban de las hipotecas fijas tras haber consumido drogas. "Para mí fue él quien le indujo a hacer esto", nos cuenta, "antes no lo hacía".

Tras la muerte de Sergio, TikTok ha cerrado la cuenta de Simón Pérez. Ahora, la familia de Sergio exige justicia: "Si hay alguien que ha hecho algo ilícito, que lo pague y que, si hay gente que ve este tipo de cosas, que lo dejen". ¿Tomarán acciones legales contra el streamer o contra las personas que pagaron por el reto que le quitó la vida?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

El joven que se subió al capó de dos jóvenes en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

El joven que se subió al capó de dos chicas en marcha en Sevilla pide disculpas: "No me acuerdo de nada"

Efecto rebote de los adelgazantes

Víctima del temido efecto rebote de los adelgazantes: "He llegado a engordar el doble de lo que perdí"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo"

Habla el hermano de Sergio, el hombre que murió haciendo un reto en directo: "Para mí fue Simón Pérez quien le indujo a todo esto"

Criticada por regalarle un móvil a su hija
En redes

Eva, criticada por regalarle un móvil de casi 1.000 euros a su hija: "Me ha sorprendido porque se meten con la niña"

Manga corta a temperaturas bajo cero
Nos lo cuenta

Roberto es incapaz de sentir el frío: "Voy en manga corta hasta a catorce grados bajo cero, no tengo ni un jersey en el armario"

Jota Cabrera
Exclusiva

Primeras imágenes de José Luis Cabrera, la pareja de Sara Carbonero, a las puertas del hospital en el que está ingresada

Sara Carbonero continúa recuperándose de la intervención quirúrgica a la que se ha sometido tras sufrir un fuerte dolor abdominal el pasado 2 de enero. En Y ahora Sonsoles te mostramos en exclusiva las imágenes de su pareja, José Luis Cabrera, quien se ha convertido en su mayor apoyo durante estos días.

Sara Carbonero
Última hora

Sara Carbonero, trasladada a planta tras su intervención de urgencia: "Está previsto que pronto pueda regresar a Madrid"

La periodista continúa ingresada en un hospital de Lanzarote, aunque su entorno insiste en que está estable y que la causa de la intervención quirúrgica no tiene nada que ver con su cáncer.

Pilar Vidal, sobre Kiko rivera y Lola García

Pilar Vidal, muy optimista con la nueva novia de Kiko Rivera tras su presentación oficial: "Se van a casar"

Pánico en el coche.

El momento de terror de dos mujeres cuando un hombre se sube al capó de su coche en Sevilla: "Tenía una actitud sexual"

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Izaskun gana 3.000 euros más en la final: “Lo has hecho muy bien”

Publicidad