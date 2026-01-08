Antena3
Primeras imágenes del programa

Así es la sexta temporada de El Desafío: lágrimas, emoción, mucho riesgo...y una ambulancia

La sexta edición de El Desafío promete emociones intensas, con unos concursantes que pondrán al límite sus capacidades al enfrentarse a los retos más complicados. No te pierdas el estreno el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.

Marta García
Publicado:

Willy Bárcenas, María José Campanario, Patricia Conde, Jessica Goicoechea, Daniel Illescas, Eduardo Navarrete, Eva Soriano y José Yélamo pretenden dar mucho que hablar en la sexta temporada de El Desafío... ¡Y es que promete ser la más emocionante! Y ¿por qué no? competitiva. Conducidos por Roberto Leal los concursantes se enfrentarán a un sinfín de peligrosas pruebas que les llevarán al límite.

Veremos a Eduardo Navarrete en una claustrofóbica piscina de hielo, a Eva Soriano escupiendo fuego y a Patricia Conde disparando un arma suspendida en el aire. La clásica prueba de la apnea volverá con más fuerza. Así los concursantes lucharán una vez más contra los límites de su propio cuerpo y mente. pero las pruebas bajo el agua no se quedarán ahí y es que también seremos testigos de cómo el influencer Daniel Illescas tratará de resolver un cubo de rubik bajo el agua.

En la que promete ser la más espectacular edición de El Desafío veremos también números musicales de altura. Y es que veremos a Jessica Goicoechea como baterista junto a Manuel Carrasco. Las emociones intensas estarán a flor de piel y es que veremos emocionarse no solo a los concursantes sino a miembros del jurado como Santiago Segura o Pilar Rubio.

La sexta edición de El Desafío se estrena este viernes 9 a las 22:00h. Y tú, ¿te la vas perder?

