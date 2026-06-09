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Abusos en la Iglesia

Miguel sufrió abusos y denuncia desprecio de la Iglesia por la reunión de León XIV con víctimas: "Encubrió mi caso y recibirá al Papa"

Como portavoz de la asociación de víctimas Reparación Integral Ya, Miguel Hurtado se expresa con la mayor contundencia contra la discriminación que asegura que sufren hoy en día, en especial durante la visita del Papa León XIV: "El encubrimiento existe".

Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia

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Andrés Pantoja
Publicado:

Miguel Hurtado fue víctima de abusos por parte de un religioso y es portavoz de la asociación Reparación Integral Ya. El papa León XIV celebró la tarde del lunes un encuentro con víctimas de la lacra de los abusos sexuales a ñiños y niñas por parte de miembros de la Iglesia católica. Según afirma Miguel, para esa reunión con el pontífice se han elegido cuidadosamente a unas víctimas e ignorado a otras. El criterio no sería otro que despreciar a quienes han denunciado pública y legalmente los delitos por parte de sacerdotes. Su descontento es tan profundo como evidente.

"Se ha excluido a las víctimas que llevamos haciendo labor de activismo, denunciando, durante muchísimos años, no solo los abusos sino también el encubrimientogeneralizado y sistemático de estos casos por parte de la jerarquía católica", decía el portavoz de víctimas.

"El Papa no quiere preguntas incómodas"

El mensaje por parte tanto de León XIV como de su predecesor el papa Francisco es de tolerancia cero, transparencia, y escucha y reparación para las víctimas. Sin embargo no estaría predicando con el ejemplo la Iglesia en opinión de Miguel. La asociación a la que da voz ha intentado incansablemente tener audiencia con al Santo Padre, sin éxito: "El Papa no quiere que le hagan preguntas incómodas y, sobre todo, no quiere que después de la reunión las víctimas puedan decir a los medios: 'Estas son las reivindicaciones que le hemos exigido al Papa, y esta es la respuesta que nos ha dado'".

¿Sigue existiendo encubrimiento?

"Que el encubrimiento existe se demostrará con la visita del Papa a Montserrat"

Miguel Hurtado

Para el portavoz de 'Reparación Integral Ya' no hay duda de que continúa encubriéndose esta miseria. La prueba que considera contundente es la reciente publicación de un artículo en 'El País', sobre los reiterados abusos y encubrimientos de abusos en la abadía de Montserrat, incluido su propio caso, por parte de obispos, cardenales y abades, y la inminente visita del papa León XIV a este santuario prevista para este miércoles.

Ese trabajo de investigación periodística "identificaba a todos los obispos, cardenales y abades encubridores", afirmaba Miguel, que además añadía información sobre los abusos que sufrió él mismo en este icónico santuario católico de Barcelona: "Identificaba a tres abades de Montserrat que habían encubierto el delito. Uno de los ex abades es Josep María Soler, que encubrió mi caso, llamó a mi madre para convencerla 'como buena cristiana' que no denunciara los delitos a la Policía, va a ser una de las personas que reciba al Papa mañana y a los que el Papa va a estrechar la mano".

"Los hechos no pueden ser tan contrarios al discurso", sentenciaba el portavoz de la asociación de víctimas.

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