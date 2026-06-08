Antena 3Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Visita León XIV

El papa León XIV se reúne con seis víctimas de abusos sexuales y se compromete que la Iglesia sea "un lugar seguro"

El papa León XIV ha mantenido una reunión privada con víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia durante su visita oficial a España.

Reunión privada del Papa León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia

Reunión privada del Papa León XIV con víctimas de abusos en la IglesiaEuropaPress

Publicidad

María del Álamo
Publicado:

El encuentro entre el papa León XIV y un grupo de víctimas de abusos sexuales se ha convertido en uno de los actos más significativos de la agenda del pontífice en España. Se ha reunido con seis víctimas durante una hora en la Nunciatura, a las ha escuchado "con afecto y atención" y les ha asegurado "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial". Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro".

Reclamaciones de los colectivos afectados

La celebración del encuentro llega después de que diversas asociaciones de víctimas solicitaran públicamente una reunión con el Papa durante su estancia en España. Aunque finalmente la cita se ha confirmado, algunos colectivos han mostrado su malestar por no haber sido incluidos entre los asistentes.

Las organizaciones afectadas denuncian que la selección de participantes se ha realizado principalmente entre personas vinculadas a programas de atención impulsados por la propia Iglesia, lo que, a su juicio, limita la pluralidad de voces representadas. Los afectados reclaman que toda las responsabilidades y experiencias tengan cabida en un encuentro que consideran fundamental para avanzar en los procesos de reconocimiento y reparación.

El compromiso de la Iglesia

Horas antes de la reunión, León XIV hizo referencia a la problemática de los abusos sexuales durante un encuentro entre representantes de la Iglesia española. El pontífice insistió en la necesidad de afrontar estos casos con transparencia y responsabilidad, y subrayó la importancia de garantizar la verdad, la justicia y al reparación para las víctimas.

La reunión de esta tarde será observada con atención tanto por las organizaciones de víctimas como por los responsables eclesiales, que consideran este gesto una oportunidad para seguir avanzando en la respuesta de la Iglesia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Barcelona se prepara para la llegada de León XIV entre restricciones de movilidad y fuertes medidas de seguridad

Operarios montando el escenario en Barcelona

Publicidad

Sociedad

Imagen del papa León XIV, ovacionado tras el esperado e histórico discurso en el Congreso

Última hora de la visita del papa León XIV a Madrid en directo: León XIV pide al Congreso respetar la "dignidad humana" y alejarse de la "cultura del descarte"

Coche Policía Nacional

Un perro ataca a un niño, a su madre, a su abuela y le arranca un trozo de oreja a la mujer que lo paseaba en Alicante

Reunión privada del Papa León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia

El papa León XIV se reúne con seis víctimas de abusos sexuales y se compromete que la Iglesia sea "un lugar seguro"

Papa León XIV
PAPA

Sigue en directo el encuentro del papa León XIV con la comunidad diocesana de Madrid en el Bernabéu

La piscina de Paiporta, cerrada 2 años después de la DANA
DANA

La piscina municipal de Paiporta continúa cerrada casi dos años después de la DANA

Operarios montando el escenario en Barcelona
Visita Papa

Barcelona se prepara para la llegada de León XIV entre restricciones de movilidad y fuertes medidas de seguridad

La visita del Pontífice los días 9 y 10 de junio está cambiando el pulso de la ciudad. Calles cortadas, montaje de gradas, escenarios y pantallas gigantes ya se están preparando y alterando la vida de los vecinos y comerciantes.

Parasoles para el coche
Calor

7 trucos para evitar el calor dentro del coche

Cómo bajar de forma eficiente la temperatura y no abrasarte las manos con el volante.

Imagen de Toño Casado, sacerdote y autor de la canción 'Alza la mirada'

Toño Casado, sacerdote y creador de 'Alza la mirada': "Hacer esta canción fue un regalo. Queríamos crear algo que la gente pudiese cantar"

Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 8 de junio de 2026

El Papa León XIV

Gran expectación ante el discurso del Papa en el Congreso que se espera que sea un llamamiento a la reconciliación

Publicidad