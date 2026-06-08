El papa León XIV se reúne con seis víctimas de abusos sexuales y se compromete que la Iglesia sea "un lugar seguro"

El encuentro entre el papa León XIV y un grupo de víctimas de abusos sexuales se ha convertido en uno de los actos más significativos de la agenda del pontífice en España. Se ha reunido con seis víctimas durante una hora en la Nunciatura, a las ha escuchado "con afecto y atención" y les ha asegurado "su cercanía y la de toda la comunidad eclesial". Según ha informado la oficina de prensa del Vaticano, León XIV les ha hecho llegar su compromiso "de que las propuestas recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos y de que la Iglesia pueda ser verdaderamente un lugar seguro".

Reclamaciones de los colectivos afectados

La celebración del encuentro llega después de que diversas asociaciones de víctimas solicitaran públicamente una reunión con el Papa durante su estancia en España. Aunque finalmente la cita se ha confirmado, algunos colectivos han mostrado su malestar por no haber sido incluidos entre los asistentes.

Las organizaciones afectadas denuncian que la selección de participantes se ha realizado principalmente entre personas vinculadas a programas de atención impulsados por la propia Iglesia, lo que, a su juicio, limita la pluralidad de voces representadas. Los afectados reclaman que toda las responsabilidades y experiencias tengan cabida en un encuentro que consideran fundamental para avanzar en los procesos de reconocimiento y reparación.

El compromiso de la Iglesia

Horas antes de la reunión, León XIV hizo referencia a la problemática de los abusos sexuales durante un encuentro entre representantes de la Iglesia española. El pontífice insistió en la necesidad de afrontar estos casos con transparencia y responsabilidad, y subrayó la importancia de garantizar la verdad, la justicia y al reparación para las víctimas.

La reunión de esta tarde será observada con atención tanto por las organizaciones de víctimas como por los responsables eclesiales, que consideran este gesto una oportunidad para seguir avanzando en la respuesta de la Iglesia.

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