Miguel Hurtado, víctima de abusos en la Iglesia: "El papa debe decir si está a favor de medidas reales"

El portavoz de Reparación Integral Ya y víctima de abusos sexuales en la Iglesia, Miguel Hurtado, ha reclamado este lunes al papa León XIV que se pronuncie de forma clara a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia clerical durante su visita a España.

Hurtado ha participado esta mañana en una protesta frente a la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde varias asociaciones de víctimas han denunciado que el encuentro privado que el Pontífice mantendrá esta tarde con supervivientes de abusos no incluye a colectivos que llevan años reclamando reparación y cambios reales en la Iglesia.

"Si la Iglesia dice que se arrepiente mucho y pide perdón por los delitos del pasado, nos tiene que explicar si está a favor de medidas que garanticen que en el futuro estos casos no se gestionen internamente, sino por los tribunales de Justicia", ha señalado Hurtado.

El activista ha advertido de que, si el Vaticano no apoya la imprescriptibilidad durante la visita del Papa, se reforzará la sensación de que existe un acuerdo para frenar una ley que, según ha defendido, podría ser "pionera" y generar precedente para las víctimas.

Hurtado, que fue la primera víctima de abusos sexuales en la Abadía de Montserrat que denunció públicamente su caso, ha criticado que las víctimas que se reunirán con León XIV hayan sido, según estas asociaciones, seleccionadas por la Conferencia Episcopal. A su juicio, ese encuentro no escucha "a todas las víctimas por igual".

El portavoz de RIYA ha asegurado que el Papa tiene "dos oportunidades de oro" para pronunciarse sobre esta cuestión: este lunes en el Congreso de los Diputados o durante su visita a la Abadía de Montserrat, a la que ha definido como "la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña".

El encuentro privado del Papa con víctimas de abusos está previsto para esta tarde en la Nunciatura, en el marco de la visita de León XIV a España.

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