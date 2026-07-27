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Eduardo 'El Campanero', ganador de La Voz Kids 2026: "Es el sueño de cualquier niño y yo lo he cumplido"

El talent que ha conquistado La Voz Kids visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo vivió su paso por el concurso y cuáles son sus próximos sueños por cumplir.

El Campanero

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Eduardo 'El Campanero' se ha convertido en la mejor voz joven del país, alzándose como ganador de La Voz Kids 2026. El joven, de 15 años, ha cumplido un sueño ganando el concurso y hoy se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hacer balance de su paso por el concurso.

Eduardo, Antonio Orozco y Antoñito Molina

El flamenco de Eduardo no solo conquistó a su coach, Antonio Orozco, sino al resto de coaches y al público al completo. Fue interpretando la canción 'Alfileres de colores', de Miguel Poveda, cuando Eduardo demostró definitivamente todo el arte que llevaba dentro.

"Es el sueño de cualquier niño y yo lo he cumplido", nos cuenta. Emocionado, Eduardo ha recordado el momento en el que Eva González pronunciaba su nombre en la gran final: "No me lo esperaba".

El talent, que lleva el flamenco por bandera, ha logrado convertirse en ganador de La Voz Kids con la música que más le gusta. ¡No te pierdas la entrevista de Eduardo en el vídeo de arriba!

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