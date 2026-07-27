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Mejores momentos | 27 de julio

Nuria Fergó canta en Pasapalabra su último tema y se lleva la ovación del público

Nuria Fergó ha aprovechado su visita a Pasapalabra para regalarnos uno de los momentos más bonitos del programa: la interpretación de su último tema en directo.

Nuria Fergó canta en Pasapalabra su último tema y se lleva la ovación del público

Nuria Fergó canta en Pasapalabra su último tema y se lleva la ovación del público

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Borja Tamayo
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Nuria Fergó ha visitado el plató de Pasapalabra y no podía marcharse del programa sin dejarnos uno de los momentos más emotivos de la tarde. Y es que la cantante no ha dudado en entonar su última canción, regalándonos un pequeño concierto a capela.

En cuanto Nuria ha comenzado a cantar ‘Si decides no volver’, se ha hecho el silencio entre los concursantes, invitados, presentador y público. Su voz ha logrado crear la atmósfera perfecta, mientras llegaba a un estribillo de lo más emocionante.

Al terminar, la artista se ha llevado una más que merecida ovación por parte de los allí presentes. Un aplauso que demuestra el cariño que Fergó sigue recibiendo cada vez que alza la voz. ¡Dale play al vídeo de arriba para disfrutar de nuevo de este clip!

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