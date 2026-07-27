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Mejores momentos | 27 de julio

De campeona de Europa en baloncesto a Pasapalabra: así ha sido la Silla Azul de Isabel

Isabel ha llegado a Pasapalabra para probar suerte en la Silla Azul, tratando de volcar todo su “espíritu ganador” que la llevó a la cima de Europa cuando jugaba a baloncesto.

De campeona de Europa en baloncesto a Pasapalabra: Así ha sido la Silla Azul de Isabel

De campeona de Europa en baloncesto a Pasapalabra: Así ha sido la Silla Azul de Isabel

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Borja Tamayo
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La Silla Azul ha recibido a nada menos que una campeona europea de baloncesto: Isabel. Ahora fisioterapeuta, la concursante ha revelado que en 2011 fichó por el club Perfumerías Avenida y, en ese mismo año, “lo ganaron todo”. Incluyendo el campeonato de Europa.

Si bien Roberto Leal la ha animado a traer ese “espíritu ganador” a la contienda con David, la falta de práctica y los nervios le han jugado una mala pasada. Con dos fallos en el marcador, Isabel se ha tenido que retirar del programa, cediendo al propio David el hueco al que aspiraba en el Equipo Azul.

Sea como sea, ha sido todo un placer contar con una concursante de este nivel; ya no solo con las palabras, sino también en el ámbito deportivo. ¡Dale play al vídeo para volver a ver la prueba!

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