Pilar Vidal arropa a Tamara Gorro tras su delicado problema de salud: "Tú puedes con esto y con más"

El pasado 10 de julio, Tamara Gorro sorprendía a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que se había sometido a varias pruebas médicas. Aunque transmitió un mensaje de tranquilidad y agradeció la labor de los profesionales que la estaban atendiendo, reconoció que el resultado no había sido el que esperaba. Fiel a la sinceridad que siempre ha mantenido con su comunidad, también dejó claro que, en esta ocasión, prefería no hacer público su diagnóstico porque, según explicó, "quiero vivirlo en la intimidad".

Días después, la colaboradora volvió a preocupar a sus seguidores al compartir un vídeo grabado desde la habitación de un hospital. En él confesaba que llevaba cuatro días ingresada tras sufrir "un susto muy grande". También explicó que, después de permanecer varios días sin usar el móvil, había comprobado que la noticia de su ingreso ya circulaba por distintos medios, algo que no le hacía especial ilusión, ya que siempre prefiere ser ella quien comunique en primera persona los momentos importantes de su vida. Aun así, reiteró su decisión de no revelar el diagnóstico.

Ahora, Tamara Gorro ya ha recibido el alta hospitalaria. La colaboradora ha querido intervenir en el programa que considera su segunda casa para contar cómo se encuentra, explicar qué ha sucedido durante estos días y compartir cómo afronta esta nueva etapa, aunque mantendrá en privado los detalles de su enfermedad. "Ya estoy en casa chicos" asegura Tamara emocionada.

La influencer vuelve a repetir que no va a contar los motivos de lo que le ocurre aunque es consciente de que las cosas no están bien y que sus hijos saben que su madre "está malita". Solo conoce esos motivos "Mi círculo más cercano". La colaboradora Pilar Vidal se ha emocionado al verla por vídeo y le ha dicho algo muy claro: "Tú puedes con esto y con más porque tienes dos personas que te necesitan" además de reconocer que no le gusta verla así.

"Ella tiene una relación muy especial con sus hijos" asegura Vidal mientras añade que ellos la necesitan.

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