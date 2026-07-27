Belén Rueda da una lección de terror en El Hormiguero con un espeluznante grito en directo

La actriz visitó el plató junto a su hija, Belén Écija, para charlar sobre sus trayectorias profesionales. Durante la entrevista, Pablo Motos pidió a ambas invitadas una demostración práctica de cómo gritar en una película de miedo.

Tras el fallido intento del presentador y la prueba de su hija, la intérprete lanzó un alarido que sobrecogió al público. Con esta breve lección en directo, dejó claro por qué es una de las grandes referentes del género.

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