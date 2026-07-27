¿Izal o sirenas de la policía? Antonio Garrido y Nuria, Fergó totalmente perdidos en La Pista

Los primeros acordes de ‘Copabana’ de Izal son memorables; al menos, claro está, para aquellos que conocen este tema. No era el caso ni de Antonio Garrido ni de Nuria Fergó, que, por mucho que dieran al pulsador, se han visto totalmente perdidos en la búsqueda de la respuesta.

“Yo más que una canción pensaba que eran las sirenas de la policía”, comentaba Antonio entre risas. Una confusión que no ha cambiado ni en la segunda ni en la tercera pista. Todo ello frente a un Javi Collado que no podía evitar morderse la lengua, consciente de cuál era la canción en cuestión.

No ha sido hasta el momento en el que Roberto Leal ha dado una definición del nombre del tema cuando a Antonio se le ha encendido la bombilla. Eso sí, se ha tratado más de un acierto geográfico que musical. ¿Y tú? ¿Conocías este himno del indie español?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas