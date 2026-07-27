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Susanna Griso da el "Sí quiero" a Luis Enríquez en una romántica boda en la Costa Brava

Susanna Griso celebra su boda con Luis Enríquez en la Costa Brava. Fue una ceremonia sin protocolo, pensada para disfrutar con su círculo más cercano.

Susanna

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Por fin, llegó uno de los días más esperados y especiales para Susanna Griso, presentadora de Antena 3. El pasado 25 de julio de 2026 dio el "Sí quiero" junto a su ya marido, el empresario Luis Enríquez. Celebraron una romántica boda en la Costa Brava, en un ambiente natural, sin protocolos ni excesos de elegancia.

La periodista lució un impresionante vestido de palabra de honor en blanco roto, un moño despeinado y un maquillaje natural que le daba un toque informal al look. Por su parte, Luis optó por una comentada guayabera rosa fresa y un pantalón liso beige.

Sin ningún tipo de duda, sus hijos tuvieron un protagonismo claro ya que Susanna entró de la mano de su hijo mayor, fue su hija Dorcette quien hizo la entrega de anillos, su hijo Jan leyó una preciosa carta a su madre y estuvieron toda la tarde rodeada de amigos y familiares que vitoreaban por ellos.

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