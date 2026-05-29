Centenares de docentes catalanes bloquean el acceso a la Abadía de Montserrat en un nuevo día de huelgas

Centenares de docentes han bloqueado durante una hora y media los accesos al monasterio de Montserrat, lo que ha atrapado a decenas de turistas, en el marco de un nuevo día de movilizaciones en el Baix Llobregat y el Penedès. Además, la huelga se ha celebrado mientras los sindicatos celebraban su octava reunión con el Departamento de Educación de la Generalitat.

Esta acción reivindicativa, que ha impedido el funcionamiento del tren cremallera y del teleférico entre las 10:30 horas y las 12:00 horas, ha provocado momentos de tensión con los visitantes que no podían abandonar el recinto. Un recinto que, precisamente, visitará el papa León XIV el próximo 10 de junio durante su visita a España.

Sobre las 14:00 horas y coincidiendo con el momento en el que se ha desconvocado la movilización por parte de los sindicatos, se ha recuperado la normalidad.

Esta protesta se suma al encierro de una veintena de dirigentes sindicales que han pasado la noche en la sede central del Departamento de Educación y Formación Profesional, en Barcelona, para denunciar la falta de respuesta a sus demandas.

La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha condicionado la salida de la sede a que la administración muestre una "voluntad real" de negociar y no ha descartado ampliar el calendario de paros tras tres semanas de conflicto.

Los manifestantes, que estaban llamados a la huelga en las comarcas del Baix Llobregat, el Penedès, Anoia y el Garraf, han coreado consignas contra la consellera de Educación, Esther Niubó, y han reclamado una educación "de calidad y en catalán".

Desde la CGT, Marta Jové ha calificado las movilizaciones de "históricas", debido al "cansancio" del sector educativo. En la mesa de negociación, los sindicatos Ustec, CGT e Intersindical mantienen su rechazo a la oferta de 400 euros mensuales y 7.000 nuevas dotaciones propuesta la víspera por la Generalitat, al considerar que la cuantía está "inflada" con incrementos estatales.

Además del plano retributivo, el colectivo exige mejoras en la climatización de los centros, en las salidas escolares y en los currículos.

Se retoma con más de 3 horas de retraso la mesa sectorial sobre educación entre la Generalitat y sindicatos

La mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat se ha retomado en torno a las 18:45 horas de este viernes, con más de 3 horas de retraso de lo previsto inicialmente tras el receso, y se vuelve a contar con la asistencia de la consellera Esther Niubó