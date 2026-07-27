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El Hormiguero
Belén Rueda y Belén Écija transforman su mirada en arte en El Hormiguero
El experimento de Marron les permitió convertir sus ojos en una auténtica obra de arte.
Las actrices visitaron el plató para repasar sus carreras y compartir anécdotas personales. Como broche final, Marron las sorprendió con un experimento de alta resolución que convierte la fotografía del iris humano en obras de arte únicas.
Madre e hija se prestaron como modelos para captar la singularidad de sus ojos. El ensayo mostró cómo los patrones y colores de la mirada forman paisajes abstractos irrepetibles que reflejan la anatomía de cada persona.
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