Belén Rueda y Belén Écija transforman su mirada en arte en El Hormiguero

Las actrices visitaron el plató para repasar sus carreras y compartir anécdotas personales. Como broche final, Marron las sorprendió con un experimento de alta resolución que convierte la fotografía del iris humano en obras de arte únicas.

Madre e hija se prestaron como modelos para captar la singularidad de sus ojos. El ensayo mostró cómo los patrones y colores de la mirada forman paisajes abstractos irrepetibles que reflejan la anatomía de cada persona.

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