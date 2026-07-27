En plató
Liborio García, la estrella de la televisión que decidió apartarse de los focos: "No me importaba dejar de ser famoso"
Fue uno de los presentadores más famosos de los años 2000, pero finalmente decidió optar por una vida más discreta. Hoy, Liborio García nos cuenta cómo es su nueva vida detrás de las cámaras.
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Liborio García fue una de las caras más reconocidas de nuestra televisión a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Le conocimos como reportero en Galicia, pero pronto saltó a la fama como presentador de Noche de impacto.
Su faceta como showman le convirtieron en todo un animal televisivo. Además, Liborio llegó a compartir plató con grandes estrellas de la talla de Ana Obregón, Silvia Jato o Isabel Gemio.
Pese a su fama, Liborio García lleva años alejado de los focos. A día de hoy, sigue trabajando en la televisión, aunque creando contenido desde detrás de las cámaras.
"Empecé a ver que no contaban tanto conmigo y decidí irme rápidamente a lo mío detrás de las cámaras, a dirigir contenidos", afirma Liborio, "de la misma manera que vino, de repente dejan de llamarte".
Hoy, recordamos a Liborio García frente a las cámaras y conocemos al nuevo Liborio, con una vida más discreta, pero igual de apasionada. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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