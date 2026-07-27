Liborio García, la estrella de la televisión que decidió apartarse de los focos: "No me importaba dejar de ser famoso"

Liborio García fue una de las caras más reconocidas de nuestra televisión a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Le conocimos como reportero en Galicia, pero pronto saltó a la fama como presentador de Noche de impacto.

Su faceta como showman le convirtieron en todo un animal televisivo. Además, Liborio llegó a compartir plató con grandes estrellas de la talla de Ana Obregón, Silvia Jato o Isabel Gemio.

Pese a su fama, Liborio García lleva años alejado de los focos. A día de hoy, sigue trabajando en la televisión, aunque creando contenido desde detrás de las cámaras.

"Empecé a ver que no contaban tanto conmigo y decidí irme rápidamente a lo mío detrás de las cámaras, a dirigir contenidos", afirma Liborio, "de la misma manera que vino, de repente dejan de llamarte".

Hoy, recordamos a Liborio García frente a las cámaras y conocemos al nuevo Liborio, con una vida más discreta, pero igual de apasionada. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas