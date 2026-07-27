Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Liborio García, la estrella de la televisión que decidió apartarse de los focos: "No me importaba dejar de ser famoso"

Fue uno de los presentadores más famosos de los años 2000, pero finalmente decidió optar por una vida más discreta. Hoy, Liborio García nos cuenta cómo es su nueva vida detrás de las cámaras.

Liborio García

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Liborio García fue una de las caras más reconocidas de nuestra televisión a finales de los años 90 y principios de los años 2000. Le conocimos como reportero en Galicia, pero pronto saltó a la fama como presentador de Noche de impacto.

Su faceta como showman le convirtieron en todo un animal televisivo. Además, Liborio llegó a compartir plató con grandes estrellas de la talla de Ana Obregón, Silvia Jato o Isabel Gemio.

Pese a su fama, Liborio García lleva años alejado de los focos. A día de hoy, sigue trabajando en la televisión, aunque creando contenido desde detrás de las cámaras.

"Empecé a ver que no contaban tanto conmigo y decidí irme rápidamente a lo mío detrás de las cámaras, a dirigir contenidos", afirma Liborio, "de la misma manera que vino, de repente dejan de llamarte".

Hoy, recordamos a Liborio García frente a las cámaras y conocemos al nuevo Liborio, con una vida más discreta, pero igual de apasionada. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Liborio García

Liborio García, la estrella de la televisión que decidió apartarse de los focos: "No me importaba dejar de ser famoso"

Vidal

Pilar Vidal arropa a Tamara Gorro tras su delicado problema de salud: "Tú puedes con esto y con más"

Rey emérito

El rey Juan Carlos I vuelve a Mallorca ocho años después: los detalles de su reencuentro con doña Sofía

Kiko Rivera
Última hora

Kiko Rivera recibe el alta tras sufrir su segundo ictus: "Se le ve más asustado que la primera vez"

Fuerza
Actualidad

Familia de forzudos capaz de mover 18 toneladas con las partes del cuerpo: aseguran que todo se basa en el sacrificio y la disciplina

80
En plató

Encontró el amor a los 80 años tras una vida sin pareja, pero ella descarta casarse: "Yo ya di el “sí, quiero” al que enterré"

Se conocieron con 83 años y decidieron darle una oportunidad al amor. Actualmente llevan tres años, viven juntos y se acompañan mutuamente.

María José pide justicia para su hijo, fallecido tras ser arrollado por un barco: "Dicen que no lo vieron y me lo abrieron de lado a lado"
Denuncia

María José pide justicia para su hijo, fallecido tras ser arrollado por un barco: "Dicen que no lo vieron y me lo abrieron de lado a lado"

El hijo de María José iba en una moto de agua cuando un barco le pasó por encima. Según la versión del capitán, no le vieron y siguieron adelante, pero su madre reclama que se haga justicia.

Piso 21

Un menor de ocho años colgando de un aparato del aire acondicionado en un rascacielos: el conserje le salvó la vida

Luis Fonsi, coach de La Voz Kids

Imágenes inéditas de la Gran Final de La Voz Kids: Fonsi y Orozco enseñan el backstage más divertido

Raquel

La denuncia desesperada de una vecina de Casavieja (Ávila): "Han dejado que se queme el valle entero, nadie nos ayudó"

Publicidad