Última hora de la visita del Papa León XIV a España, en directo: El Pontífice se despide de Madrid para viajar este mediodía a Barcelona

El discurso del Papa León XIV en el Congreso sigue retumbando igual que lo hizo el histórico aplauso con el que la cámara quiso ovacionarlo. Durante más de siete minutos los diputados, senadores y autoridades presentes han aplaudido al Pontífice y lo han hecho tras un discurso en el que el papa ha reivindicado los derechos de los inmigrantes.

Hoy finaliza su visita a Madrid, su próxima parada será Cataluña y antes de marcharse de la capital el Papa se dio un baño de masas ante 80.000 fieles entregados en todo momento. Era uno de los actos más esperados, ha congregado a la comunidad diocesana y en él se le ha visto más suelto, a gusto y cercano. En ese terreno de juego ha metido el último "golazo" en su visita a Madrid.

A mediodía llegará a Barcelona, allí oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. Antes de poner rumbo a Barcelona, ​​el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará una primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.