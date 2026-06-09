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Última hora de la visita del Papa León XIV a España, en directo: El Pontífice se despide de Madrid para viajar este mediodía a Barcelona

Sigue en directo online la última hora de la visita a España del Papa León XIV. El Pontífice deja hoy Madrid para viajar a Barcelona.

El Papa León XIV

Última hora de la visita del Papa León XIV a España | Europa Press

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Miriam Vázquez
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El discurso del Papa León XIV en el Congreso sigue retumbando igual que lo hizo el histórico aplauso con el que la cámara quiso ovacionarlo. Durante más de siete minutos los diputados, senadores y autoridades presentes han aplaudido al Pontífice y lo han hecho tras un discurso en el que el papa ha reivindicado los derechos de los inmigrantes.

Hoy finaliza su visita a Madrid, su próxima parada será Cataluña y antes de marcharse de la capital el Papa se dio un baño de masas ante 80.000 fieles entregados en todo momento. Era uno de los actos más esperados, ha congregado a la comunidad diocesana y en él se le ha visto más suelto, a gusto y cercano. En ese terreno de juego ha metido el último "golazo" en su visita a Madrid.

A mediodía llegará a Barcelona, allí oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadio Olímpico Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. Antes de poner rumbo a Barcelona, ​​el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará una primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado.

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Última hora de la visita a España del Papa León XIV | León XIV visita una Cataluña con un 53,4% de católicos y el 68% de ellos no va a misa

León XIV visita una Cataluña donde el 53,4% de la población se declara católica y el 68,3% de esta afirman que no asisten nunca a los actos de culto religioso.

Así se desprende del análisis los datos de los últimos tres barómetros del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat y realizados en 2025 a un total de 6.000 encuestados entre los tres estudios.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | Illa acompañará a León XIV en casi todos los actos de su viaje apostólico a Cataluña

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, va a acompañar al papa a casi todos los actos de su parada en Cataluña. El papa llegará al Aeropuerto de Barcelona a las 12:25 horas, donde Illa le recibirá como "anfitrión de la visita".

A las 13:00 horas el Papa se dirigirá a la Catedral de Barcelona para el rezo de la hora media, al que asistirán el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores, y donde le recibirá el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | El acto del papa en el Estadi Olímpic será para unas 37.000 personas

El acto del papa en el Estadi Olímpic de Barcelona tendrá una capacidad para unas 37.000 personas e incluirá actuaciones musicales y plegarias, en una visita a Cataluña de la que el Arzobispado ha subrayado la "dimensión social".

En una rueda de prensa para presentar los actos de la visita presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo auxiliar, David Abadías, afirmó que el aforo se podría incrementar hasta las 39.000 personas en el Estadi Olímpic y que si se cuentan todos los actos que hará el Papa en Catalunya se reunirá a unas 47.000 personas.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | León XIV usará el catalán en la Sagrada Familia

El papa pronunciará todos sus discursos en español en su visita a España, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces, que alberga a migrantes de África de habla francófona, y utilizará el catalán en la misa en la Sagrada Familia.

Tal y como ha anunciado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el papa pronunciará las siguientes palabras al inicio del acto en la Sagrada Familia: "En el nom del Pare, i del fill, i de l'Esperit Sant. La pau sigui amb vosaltres"

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | La música que acompañará al Papa en Barcelona

La música seguirá amenizando la visita del Papa a España y en Cataluña Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia son algunos de los artistas que actuarán durante el primer día.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | La visita coincide con una nueva jornada de protestas de los docentes

La visita del Papa a Barcelona coincide con una nueva jornada de protesta de los docentes catalanes A las 11:00 horas, los maestros y profesores están llamados a iniciar una marcha que comenzará en la plaza España, donde precisamente se encuentra la sala de prensa habilitada para la visita del papa León XIV, y que finalizará en el Parlament.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | El miércoles el Santo Padre acudirá a la prisión de Brians 1

En el segundo y último día de la visita a Cataluña el Santo Padre acudirá a la prisión de Brians 1 en Sant Esteve Sesrovires, al monasterio de Montserrat, la Iglesia de Sant Agustí del Raval barcelonés y la basílica de la Sagrada Familia, a la que León XIV llegará en un papamóvil para saludar a los feligreses por el centro de Barcelona.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | La agenda del Papa el primer día en Barcelona

Su siguiente parada será el Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, en una audiencia privada. A partir de las 18:00 horas comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de la visita del papa a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | Su primer acto en Barcelona, en la Catedral

Su llegada a Cataluña está prevista al mediodía de este martes. Allí oficiará el rezo de la hora media en la Catedral. Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, ​​junto con la Virgen de la Mercè. A la salida, el papá visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | Así se ha revisado el avión del Papa

El avión en el que viaja León XIV se ha revisado a fondo. La Guardia Civil ha revisado de manera exhaustiva, ha recorrido todos los rincones acompañada de perros especializados. Asiento por asiento examinándolo todo. Los agentes han inspeccionado cada uno de los habitáculos y después se han sellado.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | El Papa se despide de Madrid con un acto en Ifema

Antes de dejar Madrid y poner rumbo a Cataluña el Pontífice tendrá un acto en Ifema donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado. Su llegada a Barcelona se espera para el mediodía.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | Aplauso histórico de siete minutos

Los diputados cerraron este histórico discurso con una ovación también histórica. Durante siete minutos los diputados, senadores y autoridades presentes han aplaudido al Pontífice. En la tarde del lunes se celebró el último acto multitudinario del Papa en la capital de España que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu. Se vino arriba ante 80.000 fieles entregados en todo momento. Era uno de los actos más esperados que ha congregado a la comunidad diocesana y se le ha visto más suelto, a gusto y cercano. En ese terreno de juego, León XIV ha metido el último "golazo" en su visita a Madrid.

Última hora de la visita a España del Papa León XIV | Todavía retumba el discurso del Papa en el Congreso

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la visita a España del Papa León XIV. En el ambiente sigue retumbando el discurso que el Pontífice pronunció en el Congreso de los Diputados. El Santo Padre ha reivindicado los derechos de los migrantes, ha defendido la familia tradicional, el derecho a la educación religiosa y también ha condenado el aborto y la eutanasia. Cada partido político se ha quedado con la parte del discurso que más le conviene.

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