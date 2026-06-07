Una víctima de abusos sexuales escenifica encuentro ficticio con el papa: "Tiene que comportarse conforme a lo que predica"

Miguel Hurtado, portavoz de la asociación de víctimas de abusos en la Iglesia Reparación Integral Ya y primer denunciante de los abusos en la Abadía de Montserrat, ha escenificado este domingo un encuentro ficticio con el papa León XIV a las puertas de la Nunciatura Apostólica en Madrid, donde ha reclamado al Pontífice "coherencia" y una reparación integral para las víctimas.

La acción, denominada 'Silla vacía', se ha celebrado coincidiendo con la estancia de León XIV en la Nunciatura, donde el Papa ha mantenido parte de su agenda durante la visita a España. Aunque el Pontífice tiene previsto reunirse este lunes, 8 de junio, con un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia, Hurtado no figura entre las personas invitadas a ese encuentro.

Durante la performance, Hurtado se ha colocado frente a una fotografía de León XIV y se ha dirigido a ella como si estuviera hablando directamente con el Papa.

"Usted ha sido muy alabado por hablar de forma muy clara y contundente del derecho internacional, de la dignidad del ser humano, de la importancia de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Papa, hay que ser coherente. Uno tiene que hacer y comportarse de forma conforme a lo que predica", ha afirmado.

El portavoz de Reparación Integral Ya ha centrado sus críticas en la visita prevista del Pontífice a Montserrat, que ha calificado como "la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña".

Según Hurtado, ese desplazamiento no cumple con ninguno de los criterios que, a su juicio, deberían guiar la respuesta de la Iglesia ante las víctimas: "La verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición".

"Yendo usted a Montserrat, no cumple con ninguno de estos criterios", ha reprochado al Papa durante la escenificación. Hurtado ha lamentado que León XIV acuda a la abadía sin reunirse con las víctimas de ese caso y sin un compromiso público de reparación. "Ha sido muy polémico que el Papa León vaya a Montserrat sin reunirse con las víctimas de la abadía y teniendo en cuenta que la abadía se niega a compensar y reparar integralmente", ha señalado.

El activista también ha criticado que el encuentro del Papa con víctimas incluya, según sus palabras, perfiles "bajos" y no a personas más activas en la denuncia pública. "El Papa lo que no quiere bajo ningún concepto es tener víctimas que le aprieten y le hagan preguntas incómodas que no quiere responder", ha declarado ante los medios.

Sin respuesta desde el Vaticano

Hurtado ha asegurado además que en abril solicitó una reunión con el Santo Padre, pero que no ha recibido respuesta del Vaticano, "ni siquiera para decirme que la reunión no es posible".

Durante su intervención, ha reconocido que tanto la Iglesia católica como la Abadía de Montserrat pueden tener "luces y sombras", pero ha advertido contra cualquier intento de "blanquear los delitos". "Lo que no se puede hacer jamás es pretender que las sombras nunca han existido", ha afirmado.

La protesta se ha desarrollado con algunos momentos de tensión, después de que varias personas intentaran interrumpir a Hurtado al grito de "El Valle no se toca". También se han escuchado gritos contra el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, cuando ha accedido a la Nunciatura para participar en la reunión privada de León XIV con los Agustinos.

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