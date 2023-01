Miguel Ángel Revilla: "Estamos abocados a un pacto del PP con Vox que me preocupa"

Miguel Ángel Revilla cumple 80 años en plena forma y con un libro debajo del brazo: 'Toda una vida'. Cuenta que esta misma semana se puso a prueba caminando 6 kilómetros en albarcas con un desnivel del 14%. "La gente me decía: "Para, que no te seguimos" y ni una agujetas ni nada", bromea.

En su nuevo libro hace balance y mira hacia atrás. Reconoce que lo único que le preocupa de la muerte es tener una enfermedad larga como falleció su madre con un cáncer de 3 años y no le importaría dejar este mundo como lo hizo su padre que murió con 93 años y solo estuvo enfermo el último mes de su vida

Cuenta que padece un problema crónico de cálculos renales. Ha sido diagnosticado también con una tumoración en la próstata que por el momento no ha derivado en maligna. Pese a sus problemas de salud puede presumir de que no ha faltado nunca al trabajo porque incluso cuando le han operado lo han hecho en una época en la que no había plenos y a los 4 días estaba ya de pie.

"Me costó mucho que a Cantabria se la reconociera como autonomía"

Para Revilla hay un clima de cambio en la política y cree que allá donde sumen al día siguiente habrá un pacto entre PP y Vox. Se presenta a las elecciones con la posibilidad de seguir en el cargo hasta los 84 años. Cree que "la coalición con Vox está cantada y en Castilla y León se ha visto". "Estamos abocados a un pacto del PP con Vox que a mí es lo que me preocupa y está entre las razones para que yo me vuelva a presentar con 80 años", mantiene.

"Me dicen que hay un peligro de que Vox esté en el Gobierno con el PP en Cantabria, un partido que está en contra de la autonomía de Cantabria", apunta. Recuerda lo que le costó convencer a muchos alcaldes para obtener el reconocimiento de autonomía. "Cogí un coche 505 que tenía y le metí 500.000 kilómetros sin salir de Cantabria. No había una junta vecinal donde no fuera. A veces me encontraba a 10 ó 15 escuchándome pero les acababa convenciendo", señala.

Rectificación de la ley del 'solo sí es sí'

Afirma Revilla que la rectificación de la ley del 'solo sí es sí' se tiene que llevar a cabo. Apunta que en ocasiones llega al Gobierno gente que da un salto que de acabar una carrera se convierten en vicepresidente o ministro. "Hay que pasar por un tránsito en la vida. Yo a los 40 años llevaba ya 12 de director de un banco, había trabajado en la bolsa 2 años y era profesor de Universidad".

Cree que la ministra de derechos sociales y agenda 2030 Ione Belarra "dice barbaridades al llamar despiadado capitalista a Juan Roig", fundador de Mercadona. "Cuando ha dicho esto me he preocupado de llamar a quienes trabajan en grandes superficies y resulta que los de Mercadona son los que más ganan" Eso no lo hace nadie que esté en el uso del poder porque eso crea un desánimo. Este hombre es un referente porque ha creado una empresa española y ha hecho un imperio".

Encuentra Revilla además inadmisible meterse con el colectivo judicial porque hay jueces de derechas y de izquierdas pero el conjunto de la magistratura española es la garantía de los ciudadanos del tercer poder.

No cree que Yolanda Díaz lleve en su papeleta las siglas de Podemos

Cuenta que nunca ha estado ni con Pablo Iglesias ni con Ione Belarra ni Irene Montero. Yolanda Díaz sí le pidió una entrevista. La define como una mujer "encantadora, que te llena de besos y es muy simpática." Le dijo que Podemos no le gusta, mantiene.

"Creo que ella en el caso de que les admita va a ser de una manera muy camuflada pero si pretenden que el nombre de Podemos aparezca en la papeleta de esta señora está seguro de que no será así por lo que le dijo. Sobre el presidente del Ejecutivo señala: "Pedro, el hombre, ha tenido que tragar con esta mochila cuando lo que a él lo que le hubiera gustado es hacer un pacto con Albert Rivera. Cómo hubiera cambiado España si Rivera hubiera aceptado". No entiende por qué Rivera dijo no y se pregunta cómo sería el país. "Creo que nos hubiera ido mejor que tener que depender de gente poco preparada y de partidos que sabemos que tienen en su ideario público el irse de España".