El giro del Gobierno respecto al 'solo sí es sí': del "es una buena ley" a corregirla "para paliar efectos indeseados"

En agosto de 2022 el Congreso dio luz verde a la ley del 'solo sí es sí', que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual y pone el centro en el consentimiento expreso, que será clave para juzgar los delitos.

En octubre la norma entró en vigor. Entonces el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, negó la rebaja de penas que algunos expertos ya anticipaban por los cambios introducidos. "Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que salen de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista", afirmó Montero, quien poco después también apuntó contra los jueces que no cumplían con la ley.

Enmienda para su correcta aplicación

Unas palabras que el ala socialista del Gobierno también respaldó. Lo hizo en diciembre con una enmienda para intentar aclarar la aplicación de la referida norma. Al respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, detalló entonces que este mecanismo servía para "recordar a los tribunales y los jueces que no hay por qué rebajar las penas", ya que el Código Penal "permite mantener las condenas" impuestas a los agresores.

A pesar de que el Gobierno la consideró "una buena ley", lo cierto es que lo ocurrido en estas últimas semanas, tras el goteo de reducción de condenas y excarcelaciones, ratifica el giro de 180 grados de la ley de Garantía de la Libertad Sexual.

El Gobierno se abre a modificar la ley

Esta situación a su vez ha provocado un cambio en el discurso de parte del Ejecutivo. Hace dos días desde Moncloa afirmaron que estaban llevando a cabo "un trabajo muy serio y riguroso" con el fin de ir "resolviendo a futuro los problemas detectados". Todo, "en plena sintonía" y "de la mano" de Igualdad.

Hoy, el ministro de la Presidencia también ha reivindicado ese replanteamiento de la norma. "Vamos a modificar, a corregir la ley para paliar esos efectos indeseados del 'solo sí es sí' y que no se repitan en el futuro. Lo importante es que hagamos una reforma que sea absolutamente impecable, que tenga todo el rigor jurídico, y a partir de ahí los plazos los iremos conociendo en los próximos días o las próximas semanas", ha adelantado Félix Bolaños.