Miguel Ángel Revilla revela que Pedro Sánchez no le coge el teléfono: "Sabe que lo que le voy a decir no entra en sus cálculos"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, señala que hay que esperar el texto del acuerdo de las negociaciones entre Junts y el PSOE pero ve "indicios preocupantes". Destaca que hasta que no se vea el texto completo no se puede opinar pero cree que "a más tardar mañana habrá un acuerdo entre Puigdemont y Sánchez". Apunta que Pedro Sánchez sabe que si no hay investidura hay nuevas elecciones y las perdería.

Para Revilla el error de Sánchez es que no le queda otra que ir hasta el final porque hoy no ganaría las elecciones. "Lo que queda de esta situación por lo que yo palpo, es una sensación de descrédito de la política en cuanto que lo que se dice tiene que ser luego correspondido con los hechos". Considera que los políticos tienen que decir en las campañas electorales qué van a hacer y mantenerlo y sobre todo "en tan gordo como decir no a la amnistía". Afirma que estos cambios de opinión en la ciudadanía causan "estupor y descrédito".

Cree además que ha calado en la opinión pública que todo vale con tal de conseguir mantenerse en el poder. Apunta además que nos podemos encontrar con que unos van a obtener prebendas políticas y otros económicas y ahí veremos una España de dos velocidades: algunos con muchos recursos económicos y otros que se van a quedar relegados.

"He llamado a Sánchez dos veces pero no me coge el teléfono"

Cuenta Revilla que recientemente ha llamado en dos ocasiones a Pedro Sánchez por teléfono. Apunta que "a Pedro Sánchez no le gusta que le lleves la contraria y no quiere oír voces discrepantes". "Como sabe que lo que le voy a decir no entra en sus cálculos prefiere no coger el teléfono. Una cortesía de cogerlo me parece que es lo mínimo exigible, tendiendo en cuenta que en multitud de ocasiones tanto le apoyé", mantiene.

Recuerda que en el pasado recorrió programas de televisión apoyándole cuando Felipe González le había criticado ante su negativa de Sánchez de formar coalición con el PP. "Pedro cumplía algo que era sagrado, qué les dices a los electores y qué haces", señala. Destaca que en ese momento Pedro le llamaba y le preguntaba por su opinión. En aquel momento Revilla le dijo que no podía votar en contra de lo que hubiera decidido el partido y que debía dimitir.