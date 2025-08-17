Muere Terence Stamp, actor de Superman, a los 87 años

Terence Stamp, conocido por interpretar al General Zod en Superman y Superman II junto a Christopher Reeve, ha muerto a los 87 años.

Ha sido su familia la que lo ha confirmado a Reuters, indicando que falleció este domingo 17 de agosto por la mañana

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia. "Pedimos privacidad en este triste momento".

Terence Stamp | Reuters

El actor estuvo nominado al Oscar por La fragata infernal, papel por el que ganó un Globo de Oro, y protagonizó películas como El coleccionista, de William Wyler, Lejos del mundanal ruido, Teorema, de Pier Paolo Pasolini, los éxitos de Superman, en las que se hizo mundialmente famoso, En compañía de lobos, Wall Street, de Oliver Stone, El Halcón Inglés, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, donde interpretó a una mujer transgénero, o Star Wars. Episodio I: La amenaza fantasma.

Terence Stamp en Superman | Warner Bros.

Ya en el siglo XXI, también participó en cintas más desenfadas aunque sin olvidar a sus papeles de villano. Planeta rojo, La mansión encantada, Elektra, Di que sí, Wanted (Se busca), Valkiria, Superagente 86 de película, Destino oculto o El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares destacan en su filmografía.

Su última película fue Última noche en el Soho, de Edgar Wright, en 2021. Y estaba confirmado para la secuela de Las aventuras de Priscilla, reina del desierto, junto a Hugo Weaving y Guy Pearce.

Terence Stamp en 2019 | Getty Images

Famoso por su atractivo físico y su impecable estilo, formó una de las parejas más glamurosas de Reino Unido con Julie Christie, con quien protagonizó Lejos del mundanal ruido en 1967. Una de sus espinas fue no haber conseguido el papel de James Bond para suceder a Sean Connery.

Stamp se casó con Elizabeth O'Rourke en 2002, cuando ella tenía 29 años y él 64. Se divorciaron en 2008 y nunca tuvo hijos.