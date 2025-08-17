Antena 3 LogoAntena3
Esta noche en Una nueva vida: Suna se gana a Halis y se prepara para arrasar con todo en la mansión

Con Halis de su lado y un nuevo estatus que la respalda, está lista para arrebatarle a Seyran todo lo que considera suyo. Esta noche, nuevo capitulazo en Antena 3.

Suna da un paso que lo cambia todo. Frente a Halis, sin miedo y muy segura, le cuenta que ha echado a su propio padre de la mansión para dejar claro que ya no podrá sacar nada de su matrimonio.

“Quiero que me consideréis familia”, le dice, dejando claro que ahora es una Korhan y que quiere convertirse en la señora de la casa. La respuesta de Halis la deja sin palabras: “Has hecho lo que debías. Estoy orgulloso de ti”.

Pero justo en ese momento entra Nükhet y se queda helada al verlos juntos. La tensión sube todavía más cuando Kaya, sin pensárselo dos veces, suelta: “Suna y yo estamos casados”.

El salón de los Korhan estalla. Para algunos es una buena noticia, pero para otros es una provocación que no piensan perdonar.

Mientras tanto, Seyran intenta empezar una nueva vida lejos de Ferit y de la mansión… sin saber que su marido y Pelin podrían estar cada vez más cerca.

¿Será esta boda el comienzo de una nueva guerra en la mansión? No te lo pierdas, esta noche a las 22:00h en Antena 3 o adelántate ya en atresplayer.

Ferit la engaña y Suna le da la espalda: la noche más dura para Seyran en Una nueva vida

Seyran
