Miguel Ángel Revilla: "La gente está indignada, tiene ahora mismo un concepto de la clase política lamentable"

La actualidad política nacional se encuentra en un momento de crisis. Los reproches entre Gobierno y oposición han traspasado los límites creando un clima de crispación. Los últimos encontronazos en el congreso y fuera de él están llenos de insultos y acusaciones cruzadas. La salida a la luz de supuestos nuevos casos de corrupción relacionados con ambas partes ha aumentado aún más la desconfianza de la ciudadanía en la clase política.

En el programa Espejo Público hablamos con Miguel Ángel Revilla. El expresidente de Cantabria nos cuenta su opinión sobre la situación política del país. Además, habla sobre los que se consideran los siguientes pasos en las negociaciones del independentismo catalán, el referéndum y fiscalidad.

Revilla alega que "todo ciudadano, viva donde viva, ha de tener unos servicios mínimos" que cualquier población debería tener los mismos accesos a médicos o maestros para no considerarse discriminación. Las necesidades de las poblaciones en cuanto al reparto de fondos no son las mismas en todas las regiones. Una región dispersa como Cantabria gasta 120.000 euros en transporte escolar mientras que Madrid deja 80.000.

El expresidente explica de esta forma que el reparto de los fondos debería seguir criterios de necesidad y no de población para no romper el igual acceso a los servicios. La constitución española aceptó dos excepciones, "discriminatorias pero que todos hemos aceptado", el Sistema Foral Vasco y Navarra. "No se puede plantear otra situación distinta porque se está en contra de la constitución". De esta forma explica su opinión sobre la situación catalana, cree que es muy difícil gobernar sin presupuestos y dependiendo de las condiciones del independentismo "no puede acabar bien".

"La gente tiene un concepto de la clase política lamentable"

La crispación de la ciudadanía con la situación política es evidente y va en aumento. El expresidente cántabro cree que es necesario que los políticos cumplan sus promesas, apela a la coherencia en la política nacional y les insta a seguir el ejemplo del partido regionalista cántabro. La población está preocupada por los posibles pactos entre partidos. "VOX es un partido que tiene todos mis respetos pero para muchos ciudadanos, entre los que me incluyo, tiene planteamientos que son preocupantes". Los pactos autonómicos tienen efectos en las elecciones nacionales. Revilla cree que el origen de la crispación viene derivada del incumplimiento de promesas del gobierno con los ciudadanos.

Miguel ángel Revilla también habla sobre el caso Koldo. Considera que es el episodio que le faltaba al gobierno para agravar una situación ya complicada. "Es muy difícil de explicar a los ciudadanos por qué decía esto y ahora dice lo contrario". Cree que la coherencia es el primer principio que debe exigirse a la clase política.