Begoña y Gabriel se dejan llevar y pasan la noche juntos: “Eres lo mejor que ha pasado en mucho tiempo”

Begoña está cada vez más a gusto con Gabriel, aunque Andrés sigue muy presente en sus pensamientos. Sin embargo, sabe que esa relación es imposible y que el joven De la Reina siempre estará unido a María.

Tras su primer beso con Gabriel, las dudas invaden a Begoña. No sabe si intentar algo más con él o si se estará equivocando.

Luz anima a su amiga a que se lance, pero una conversación con Marta es el detonante para que Begoña se atreva a dar el paso definitivo.

Marta le dice su cuñada que tiene que intentar ser feliz, rehacer su vida y no seguir esperando por un amor que nunca podrá ser de verdad.

Begoña le cuenta a Gabriel su tormentosa historia con Jesús, ambos comparten confidencias y secretos y Begoña se da cuenta que, cada vez, se siente más atraída por el abogado de la familia.

Por la noche, Begoña va a hablar con él: “Estaba convencida de que jamás me volvería a ilusionar con nadie”, le dice la enfermera con el corazón en la mano, confesándole que es lo mejor que le ha pasado en mucho tiempo.

Begoña, entonces, se lanza y besa apasionadamente a Gabriel. “Prométeme que vamos a ser felices”, le dice, mientras Gabriel le responde que está muy enamorado de ella. ¿Será verdad que se está enamorando o todo es una mentira dentro de su malvado plan?

Begoña se deja llevar y… ¡sube al dormitorio con Gabriel y pasar la noche con él! ¿Qué pasará a partir de ahora?, ¿habrá olvidado realmente Begoña a Andrés?