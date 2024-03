Los políticos, frente al espejo: "Me da vergüenza, esto no es la política"

Un día más, el tono en el Congreso ha sido muy elevado, casi irrespirable. La crispación, los ataques y los reproches son ya 'parte del paisaje'. Estas broncas y reproches se repiten, además, en los pasillos del Congreso, ante las preguntas de los periodistas. Hay quien dice que se va a moderar a partir de ahora, pero la mayoría lo justifica responsabilizando al de enfrente.

Nuestro compañero de Antena 3 Noticias, Raúl Marqueta, ha llevado nuestros Informativos hasta el Congreso. De esta manera, hemos podido ver las imágenes de sus intervenciones con ellos, los protagonistas. No se enorgullecen de sus comparecencias. La mayoría las consideran "vergonzosas", "lamentables" u "horrorosas".

Patxi López asegura que "me da vergüenza, esto no es la política". Cuca Gamarra asegura que "somos responsables aquellos que formamos parte del Hemiciclo". Hacen autocrítica, no solo por lo que se dice, sino también por lo que hacen: "había gente haciendo gestos, amenazas", dice Errejón.

Cruce de acusaciones

Este miércoles, la sesión del Congreso también fue broca y se dieron distintos cruces de acusaciones entre los dirigentes políticos. Al caso Koldo, el gobierno dio respuesta con la pareja de Ayuso, mientras que al novio de Ayuso, el PP respondió con la esposa del presidente del Gobierno. A esto último, Moncloa responde intentando incluir en la trifulca a la mujer de Feijóo.

"Pone el ventilador a la desesperada", le reprochaba este miércoles Feijóo a Sánchez insistiendo en que "si cree que ha dado carpetazo a lo que ha pasado en su casa se equivoca". El presidente del Gobierno respondía: "plante cara a la corrupción en su partido".

Fue una sesión marcada por la corrupción. El diputado de Vox, José María Figaredo, considera que "todos estaban pringados". Aunque también aparecieron los presupuestos: "es un fracaso de ministra de Hacienda", aseguraba José Vicente Marí. De esta manera cargaba la oposición contra el Gobierno por no sacar adelante las cuentas, a lo que María Jesús Montero contestaba: "prefiero cuentas prorrogadas que los presupuestos del PP".

El líder del PP también avisó a Pedro Sánchez de que el PP impulsará una "investigación específica" parlamentaria sobre los vínculos con Air Europa de su esposa, Begoña Gómez, si no proporciona explicaciones. No descarta una investigación judicial "si es necesario". Sánchez respondía haciendo referencia al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, solicitándole "plantar cara a la corrupción" dentro de su formación y diciéndole que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

