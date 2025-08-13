La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra: “Si gana hoy, nos lleva de viaje con él”

Isabel Moreno se lo está pasando de miedo en sus primeras visitas a Pasapalabra y, además de regalarlos grandes momentos en las pruebas, también está haciendo todo lo posible por ayudar a Manu a acumular segundos en su marcador de cara a El Rosco.

Al inicio de su tercer programa, Isabel Moreno se muestra especialmente contenta y le confiesa a Roberto Leal que es por una promesa que Manu le ha hecho: “Nos ha dicho que si hoy gana, nos lleva de viaje con él”.

El veterano concursante ha confirmado lo que ha comentado Isabel y Alfred García ha sugerido algunos destinos vacacionales a los que podrían ir los tres. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este simpático momento!