Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 13 de agosto

La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra: “Si gana hoy, nos lleva de viaje con él”

Isabel Moreno y José Lamuño compartían ilusionados al principio del programa lo que el veterano concursante les había prometido.

La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Isabel Moreno se lo está pasando de miedo en sus primeras visitas a Pasapalabra y, además de regalarlos grandes momentos en las pruebas, también está haciendo todo lo posible por ayudar a Manu a acumular segundos en su marcador de cara a El Rosco.

Isabel Moreno y José Lamuño, en shock tras descubrir su fallo en La Pista

Al inicio de su tercer programa, Isabel Moreno se muestra especialmente contenta y le confiesa a Roberto Leal que es por una promesa que Manu le ha hecho: “Nos ha dicho que si hoy gana, nos lleva de viaje con él”.

El veterano concursante ha confirmado lo que ha comentado Isabel y Alfred García ha sugerido algunos destinos vacacionales a los que podrían ir los tres. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este simpático momento!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu y Rosa vuelven a protagonizar un Rosco de máxima igualdad

¡Ambos quieren el Bote! Manu y Rosa vuelven a protagonizar un Rosco de máxima igualdad

Magia y sensibilidad: Alfred García emociona interpretando su último tema en Pasapalabra

Magia y sensibilidad: Alfred García emociona interpretando su último tema en Pasapalabra

Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

¡Impecable! Cecilia Gómez sorprende con su memoria de elefante en el ¿Dónde están?

La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra
Mejores momentos | 13 de agosto

La promesa de Manu que ilusiona a los invitados de Pasapalabra: “Si gana hoy, nos lleva de viaje con él”

silbidos
TALENTOS

Ayna Ziordia, campeona mundial de silbido: "He silbado en una película nominada al Oscar. Es mi instrumento de vida"

bajas
INVESTIGACIÓN

El Ayuntamiento de Fuengirola quiere contratar detectives para controlar a sus funcionarios: "Lo que ha hecho es poner en jaque a todos los trabajadores municipales"

Ya hay varios Ayuntamientos en España que están contratando detectives para ver qué hacen sus funcionarios más 'perezosos'. La última en tomar esta medida ha sido la alcaldesa de Fuengirola, para controlar a sus trabajadores de baja.

hotel
VACACIONES QUE SALEN MAL

Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"

En un hotel de Torremolinos se ha vivido el auténtico horror después de que 200 personas se hayan visto afectadas por una gastroenteritis. Hablamos con uno de los huéspedes que ha vivido esta situación.

comunion

Manuel se queda solo en la comunión de su hijo por no dar alcohol: "Me preguntan directamente si va a haber barra libre"

matilde

Matilde, una mochilera de 73 años, lleva un mes desaparecida en Indonesia: "Sabemos que los mensajes no eran de Mati y que el hotel miente"

Mercedes Piedra

El duro caso de María, víctima de un delito de difusión sus videos sexuales: "No pude mirar"

Publicidad