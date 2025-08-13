¡Ambos quieren el Bote! Manu y Rosa vuelven a protagonizar un Rosco de máxima igualdad

Pasapalabra nos está regalando programas apasionantes este verano. Los cuatro invitados de esta semana se han dejado la piel para ayudar a Manu y a Rosa a sumar segundos a su marcador y Alfred García ha puesto el broche de oro a su paso por el programa interpretando un tema a capella.

Después de ese momento emotivo, Roberto Leal ha dado paso a El Rosco. En esta ocasión, Manu ha conseguido llegar con 144 segundos acumulados en su marcador, mientras que Rosa ha comenzado con 130.

Los dos han comenzado firmes y seguros con sus respuestas, siendo precavidos con aquellas palabras que dudaban. Ambos nos han vuelto a regalar un Rosco de lo más igualado, en el que han dejado claro que cualquiera podría llevarse el bote. ¡Descubre el desenlace de la prueba dándole play al vídeo de arriba!