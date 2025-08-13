Los colaboradores de Más Espejo desvelan quién puede ser la nueva ilusión de Froilán

Más Espejo comentaba la última portada de la revista 'Semana' cuyo protagonista no es otro que Froilán, el primogénito de la infanta Elena de Borbón y nieto del Rey Emérito Don Juan Carlos I. Las imágenes mostraban al joven en una actitud muy cariñosa con una mujer. Pero, ¿Quién es ella?

Se trata de Miriam Pérez-Cabrero, más conocida como Miri. Tiene 31 y se dedica a ser chef, sobre todo, centrada en una alimentación sana y equilibrada. Es por eso que también tiene un libro con numerosas recetas. Además, es conocida por haber participado en distintos realities shows y cuenta con casi 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que puede considerarse que también es 'influencer'.

Los colaboradores del programa veían la foto en la que ambos se dan un abrazo y debatían sobre las intenciones de este: ¿Se trata de una muestra de afecto normal entre amigos, o ha habido roce entre ellos?

"No estaban solos"

Isabel Rábago, abogada, dudaba en que ellos se pronuncien al respecto, y aseguraba conocer de primera manera lo allí sucedido. Con este motivo, expresaba que "esas escenas se producen en un chiringuito y una zona muy concreta de Ibiza" y, añadía, "no estaban solos". Junto a ellos había un grupo de amigos, aunque solo conoce la identidad de una de las personas que les acompañaban. Asimismo, recalcaba que se trata de un abrazo que podría darse con cualquier persona y que le han comunicado que "ella está durante el momento de la comida y luego se va y Froilán se queda con esa tercera persona que a mi me señalan". Por lo tanto, apuesta porque la relación no va a más.

Una chica "muy simpática"

El colaborador Alonso Caparrósdefendía otra teoría: "Son chavales jóvenes, se juntan, se gustan y hay un roce". Sin embargo, su opinión cambiaba al reconocer a Miri, con la cual había coincidido hace poco en una boda en Segovia. Por ello, se unía a la versión de la otra colaboradora y manifestaba que "es una chica muy simpática, muy pizpireta, que saluda a todo el mundo muy alegre".

