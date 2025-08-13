Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 13 de agosto

Magia y sensibilidad: Alfred García emociona interpretando su último tema en Pasapalabra

El cantante ha interpretado a capella y con su guitarra la primera canción de su último álbum llamado ‘T’estimu es Te quiero’.

Alfred García nos emocionó con su debut en Pasapalabra al reencontrarse con Roberto Leal en un plató de televisión después de que ambos se conocieran y vivieron una experiencia única en Operación Triunfo 2017.

El emotivo reencuentro de Alfred García y Roberto Leal en Pasapalabra: “Tú me has amamantado”

Como no podía ser de otra manera, Alfred García nos ha deleitado al final de su último programa en Pasapalabra, por ahora, con uno de los temas que compone su último disco titulado ‘T’estimu es Te quiero’.

El artista nos ha emocionado tocando la guitarra e interpretando a capella un tema catalán cargado de sensibilidad y dulzura. Ha sido un regalo mágico que ha tocado el corazón de Roberto Leal y de los espectadores. ¡Revívelo dándole al play al vídeo de arriba!

Programas

