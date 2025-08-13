INVESTIGACIÓN
El Ayuntamiento de Fuengirola quiere contratar detectives para controlar a sus funcionarios: "Lo que ha hecho es poner en jaque a todos los trabajadores municipales"
Ya hay varios Ayuntamientos en España que están contratando detectives para ver qué hacen sus funcionarios más 'perezosos'. La última en tomar esta medida ha sido la alcaldesa de Fuengirola, para controlar a sus trabajadores de baja.
Publicidad
La alcaldesa de Fuengirola, Ana María Mula Redruello, quiere contratar detectives privados para investigar a sus trabajadores que están de baja.
Una decisión por el que un sindicado municipal de la localidad ha mostrado su rechazo. Según el comunicado, la medida, motivada por el alto número de ausencias y sospechas de fraude, vulnera la confianza.
Esto ha generado multitud de comentarios de personas indignadas por la razones que alega el escrito del sindicato. ¿Es una medida excesiva o necesaria? "Hay vecinos que sí que están de acuerdo y otros que están en contra".
Carmen Segura, farmacéutica y portavoz del PSOE en Fuengirola, sobre esta medida: "Yo quiero defender a los trabajadores porque su enfermedad se puede agudizar cuando saben que están siendo perseguidos".
Más Noticias
- Luis Antonio, afectado por una intoxicación alimentaria en un hotel de Torremolinos: "Tiene que ser por agua fecales, el aire acondicionado o las piscinas"
- Manuel se queda solo en la comunión de su hijo por no dar alcohol: "Me preguntan directamente si va a haber barra libre"
- Matilde, una mochilera de 73 años, lleva un mes desaparecida en Indonesia: "Sabemos que los mensajes no eran de Mati y que el hotel miente"
"Lo que ha hecho es poner en jaque a todos los trabajadores municipales", dice, "si un trabajador obtiene la baja es porque no se encuentra bien". ¡Dale al play!
Publicidad